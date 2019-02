BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat den abgebrochenen Gipfel zwischen den USA und Nordkorea als "schlechte Nachricht für die Welt" bezeichnet.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, man habe das Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un abgebrochen, nachdem Nordkorea sich nicht in dem Maße zur Denuklearisierung bereit erklärt hatte, wie die USA es gefordert hatten.

"Wenn es gelungen wäre, Nordkorea dazu zu veranlassen, sein Atomprogramm zu beenden und seine Atomwaffen zu verschrotten, wäre die Welt ein großes Stück sicherer geworden. Und in sofern ist es bedauerlich, wenn es nicht zu einem Ergebnis gekommen ist", sagte Maas dem ZDF-Morgenmagazin.

Allerdings habe man in Berlin keine großen Hoffnungen in den Gipfel in Hanoi gesetzt.

"Wir sind tatsächlich skeptisch gewesen, weil auch in den letzten Monaten nach dem Gipfel, den es bereits gegeben hat, es keine Fortschritte gab", so Maas.

February 28, 2019

