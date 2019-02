Der Maschinenbauer Aumann geht nach starken Zuwächsen 2018 angesichts der durchwachsenen Entwicklung der Autoindustrie vorsichtiger in das neue Jahr. Politische und wirtschaftliche Unwägbarkeiten, insbesondere in der Automobilindustrie, erschweren eine präzise Prognose, wie das Unternehmen am Donnerstag in Beelen mitteilte. Das Management rechnet daher beim Umsatz und dem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im laufenden Jahr erst einmal nur mit leichten Zuwächsen. Die Aktien fielen in den ersten Handelsminuten um rund sieben Prozent auf ein Rekordtief von 25,50 Euro.

Das im SDax notierte Unternehmen setzt weiter auf gute Geschäfte rund um die Elektromobilität. So stellt Aumann unter anderem anderem Produkte für die Fertigung von Elektromotoren her. Das E-Mobility-Geschäft ist zwar noch der kleinere der beiden Unternehmensbereiche, wächst aber besonders stark: Der Umsatz legte in dieser Sparte 2018 auf Basis vorläufiger Zahlen um fast 73 Prozent auf 105 Millionen Euro zu. Der Konzernumsatz stieg um 38 Prozent auf eine neue Bestmarke von 290,8 Millionen Euro. Das bereinigte Ebit wuchs um 39,5 Prozent auf 29,3 Millionen Euro./mis/zb

ISIN DE000A2DAM03

AXC0135 2019-02-28/09:36