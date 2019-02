Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das vierte Quartal des Online-Modeunternehmens sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der an den aktiven Kunden gemessene Umsatz sei im Jahresvergleich um neun Prozent gestiegen, womit sich der Rückgang im dritten Quartal nicht zu einem Trend entwickelt habe./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / 07:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-02-28/09:38

ISIN: DE000ZAL1111