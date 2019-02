IRW-PRESS: Global Li-Ion Graphite: Swiss-EMX und Global Li-Ion bereiten sich auf Einführung von Graphit Token vor

Swiss-EMX und Global Li-Ion bereiten sich auf Einführung von Graphit Token vor

Vancouver (British Columbia, Kanada), 28. Februar 2019. Global Li-Ion Graphite Corp. (CSE: LION) (Global Li-Ion oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Swiss-EMX LION mitgeteilt hat, dass es mit der Einführung seines revolutionären Graphit Token fortfahren wird.

Diese Nachricht folgt auf das Abkommen von Swiss-EMX, dem zufolge es nach dem geplanten Abnahmeabkommen hinsichtlich der Lieferung von Grafit vom Grafitprojekt Ambato-Arana in Madagaskar eine gutgläubige Zahlung leisten wird.

Swiss-EMX plant, in den kommenden Wochen mit dem Vorabverkauf seines rohstoffgesicherten Graphite Token zu beginnen.

Bernino Lind von Swiss-EMX sagte: Im Jahr 2017 erachteten sowohl der US-Präsident als auch die Europäische Kommission unter anderem Grafit, Lithium und Kobalt als strategische Ressourcen, die für die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Als wir feststellten, dass diese E-Mineralien für Privatanleger nicht zugänglich sind und größtenteils nicht zu einem transparenten Spotpreis gehandelt werden, war klar, dass ein neuer, transparenter Mechanismus benötigt wurde, um die Energiemetalle zu notieren, zu handeln und zu liefern.

Der Boom von Elektrofahrzeugen und alternativen Energien wird voraussichtlich zu einer Renaissance in der Energiespeicherbranche führen. Dies wird die Nachfrage nach essenziellen E-Mineralien erheblich steigern und die Bedeutung einer erhöhten Liquidität auf einem essenziellen Markt verdeutlichen.

Swiss-EMX plant, diese drohende Liquiditätskrise noch vor ihrem Beginn zu beheben. Es wird eine moderne Blockchain-Technologie einsetzen, um den Handel mit E-Metallen mittels Smart Contracts zu ermöglichen. Diese Verträge ermöglichen eine schnellere und kostengünstigere Abwicklung zwischen Käufer und Verkäufer und werden schließlich dazu verwendet werden, die physische Lieferung des entsprechenden Rohstoffs zwischen Produzenten und Verbrauchern zu optimieren.

Über Swiss-eMX.com

Swiss-eMX.com ist ein Vorreiter der Tokenisierung von Energiemetallen und wählt dazu einen dreiphasigen Ansatz. Zunächst werden durch Sachwerte abgesicherte Token angeboten; in weiterer Folge werden die Token im geregelten Börsenmarkt gehandelt. Dies ermöglicht Spekulation und Liquidität bei ansonsten illiquiden Assets; und zuletzt wird der Token die Lieferung der zugrundeliegenden physischen Ware über Smart Contracts unter Einsatz der hochmodernen Blockchain-Technologie ermöglichen.

Graphitbetrieb Ambato-Arana, Madagaskar

Das Unternehmen verschafft sich derzeit ein genaueres Bild des ehemaligen Graphitprojekts Ambato-Arana in Madagaskar und erzielt hier große Fortschritte. Das Unternehmen konnte den Kauf und die Übertragung von 100 % der Anteile am Projekt Ambato abschließen und ist derzeit damit beschäftigt, gemeinsam mit Pascal Marchand, M.Sc., P. Geol., die neue Umweltstudie zum Abschluss zu bringen und einen detaillierten Entwicklungsplan für die Lizenzierung zu erstellen, der für die Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs erforderlich ist. Das Unternehmen hat eine enorme Menge an historischem Datenmaterial übernommen und verifiziert, darunter auch erst vor kurzem erworbene historische Daten zu mehr als 400 Bohrlöchern (Schneckenbohrungen) im Projekt, die auf das Vorkommen einer bedeutenden Graphitmineralisierung schließen lassen. Diese werden bei der Umsetzung des bevorstehenden Bestätigungsprogramms und bei der Erstellung eines Bergbauplans eine maßgebliche Rolle spielen.

Pascal ist ein auf Madagaskar lebender frankokanadischer Geologe, der auf dem Gebiet der Exploration und Bewertung von Graphitmineralisierungen über mehr als 25 Jahre einschlägige Facherfahrungen verfügt. Er ist ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec. Herr Marchand hat Geologie studiert und an der Laval University bzw. der University of Nancy jeweils einen Mastertitel (MSc) sowie an der University of Besançon einen Bachelorabschluss (BSc) erworben. Er war bereits auf ganz Madagaskar tätig und ist zusätzlich zu seinem geologischen Know-how auch im madagassischen Bergbaurecht sowie bei den einschlägigen Umwelt- und Sozialvorschriften bestens bewandert.

Weitere Informationen zu Global Li-Ion finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.globalli-iongraphite.com).

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie über:

Jason Walsh

Director & Officer

Global Li-Ion Graphite Corp.

Tel: 604.608.6314

E-Mail: info@liongraphite.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, beabsichtigen, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem auch Aussagen zu folgenden Aspekten zählen: Entscheidung der Unterzeichnung einer definitiven Abnahmevereinbarung zwischen dem Unternehmen und Swiss EMX; Wirtschaftskennzahlen des Projekts; Genehmigungsverfahren; Erschließungszeitplan; Graphitproduktion als Unternehmensziel. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden.

Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Solche Faktoren beinhalten unter anderem die Interpretation und die tatsächlichen Ergebnisse von aktuellen Explorationsaktivitäten, Änderungen der Projektparameter im Zuge der Überarbeitung von Plänen, zukünftige Graphitpreise, mögliche Abweichungen beim Mineralgehalt bzw. bei den Gewinnungsgraden, unerwartet auftretende maschinelle oder verfahrenstechnische Mängel, Nichterfüllung der Leistungen durch die unter Vertrag stehenden Parteien, arbeitsrechtliche Streitigkeiten sowie sonstige im Bergbau typischerweise auftretende Risiken, Verzögerungen bei den behördlichen Genehmigungen, bei Finanzierungstransaktionen bzw. bei der Exploration sowie jene Faktoren, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens bekannt gegeben werden. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken, die in den Stellungnahmen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) beschrieben sind und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen unterscheiden. Auch wenn das Unternehmen dies beschließen könnte, ist zu keinem Zeitpunkt eine Aktualisierung dieser Informationen vorgesehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46055

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46055&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37956 H1082

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA37956H1082

AXC0136 2019-02-28/09:40