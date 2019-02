Im Saarland stehen im Schnitt die ältesten Wohngebäude in Deutschland. Bei der Suche nach einer Wohngebäudeversicherung geben Kunden des Vergleichsportals CHECK24 aus dem Saarland im Schnitt 1965 als Baujahr ihrer Immobilie an. Am anderen Ende der Skala liegt Bayern. Häuser bayerischer Versicherungskunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...