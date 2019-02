804 Millionen Videos wurden 2018 plattformübergreifend hochgeladen; Social Video Uploads gegenüber 2017 um 46 gestiegen

Tubular Labs, der weltweit führende Anbieter von digitaler Videomessung und gesponserter Videointelligenz, hat die dritten jährlichen VideoAces Awards bekannt gegeben. Das Jahr 2018 war enorm für Online-Videos, mit Inhalten, die über 6.500 Jahren entsprechen und über soziale Plattformen hochgeladen wurden, um über 804 Millionen Videos zu erstellen eine Steigerung von 46 Prozent gegenüber 2017.

Tubular verwendet VideoAces, um die Medienschöpfer und Marken zu ehren, die das größte digitale Video-Publikum auf allen Plattformen aufgebaut haben.

"Da das Volumen der Videoergebnisse jedes Jahr explodiert, wird es immer schwieriger, an die Spitze der Liste zu gelangen, verglichen mit Dutzenden von Millionen von Wettbewerbern", sagte Rob Gabel, Gründer und CEO von Tubular Labs. "VideoAces würdigt die Leistungen führender globaler Marken und Medienunternehmen, die ernsthafte Investitionen in digitales Video tätigen. Sie bieten auch Transparenz über die Ziele und die Fähigkeit, die Wettbewerbsdynamik des Ökosystems für soziale Videos zu planen und darauf zu reagieren."

Die diesjährigen VideoAces wurden von drei auf zwölf Kategorien erweitert und zeichnen 400 Unternehmen und Kreative aus, die im Bereich Video tätig sind. Damit wollen wir das Wachstum und den Erfolg von Videos in Regionen und bei Vertikalen, Medienunternehmen und Marken würdigen. Neben der Anerkennung für die Top 10 der globalen Medienunternehmen wird VideoAces auch die Top-Medienschöpfer in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Deutschland sowie die Top-Medienschöpfer in den Bereichen Sport, Nachrichten und Politik sowie Kulinarik auszeichnen. Und zum ersten Mal wird VideoAces die Top 10 der globalen Marken benennen, die Social Media nutzen, mit zusätzlicher Anerkennung für Personal Care, Bekleidung und Mode sowie Marken der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Tubular Labs leitet seit 2012 das globale Gespräch über Videomessung und Analytik und hat seit langem Standards für digitales Video etabliert, die es bis dahin nicht gab. Neun der zehn besten globalen Medienunternehmen vertrauen Tubular, um zu wissen, was die Welt sieht, und ihnen zu helfen, die Spitze der Social Video-Landschaft zu erreichen. Die Top 10:

1. WarnerMedia

2. The LADbible Group

3. The Walt Disney Company

4. The Soul Publishing

5. Buzzfeed

6. Comcast

7. Brave Bison

8. Jungle Creations

9. Group Nine Media

10. Viacom

"2018 sahen wir, wie die traditionellen Sender Comcast/NBCU und Viacom solide Positionen in den Top 10 der Medienunternehmen einnahmen, und es gab ein enormes Wachstum von bedeutenden Global Playern wie dem britischen Brave Bison, dem französischen ChefClub und MBC, der Nummer eins im Mittleren Osten. Unter den Marken dominieren Tech und Toys die Top 10, aber RedBull ist ein herausragender Anbieter von sportlichen Inhalten, nach denen ein Publikum hungrig ist", sagte Allison Stern, Mitbegründerin und CSO, Tubular Labs. "Beim Videoerfolg geht es nicht nur um taktische Verbesserungen oder Algorithmus-Hacks; die Entwicklung solcher lebendiger Video-Communities erfordert Strategie, echte finanzielle Investitionen und natürlich die beste Videointelligenz, die auf dem Markt erhältlich ist. Aber die heterogene Unternehmensgruppe zeigt, dass das möglich ist, egal ob es sich um ein Legacy-Netzwerk oder um einen digitalen Neuling handelt."

Die Top 10 der globalen Marken:

1. Samsung

2. Google

3. Wish

4. Red Bull

5. Mattel

6. Coca-Cola

7. Talking Tom

8. Uber

9. LG

10. Lego

Eine vollständige Liste der Gewinner der VideoAces 2018 ist hier zu finden. Tubular gratuliert allen Schöpfern, die an den diesjährigen VideoAces Awards teilgenommen haben, und freut sich auf 2019, das auf diesem Erfolg aufbaut.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Tubular Labs Sie dabei unterstützen kann, erfolgreiche datengesteuerte Social Video-Investitionen für Ihre Marke oder Ihr Medienunternehmen zu realisieren? Kontaktieren Sie Tubular Labs noch heute hinsichtlich Ihrer Geschäftsanforderungen und der Ziele der Global Video Measurement Alliance (GVMA).

