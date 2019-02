Packsize präsentiert schnelles und hochflexibles System für maßgeschneiderte Kartons in der E-Commerce Bestellabwicklung

Mit Blick auf die stetig steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Verpackungen insbesondere im Onlinehandel bietet Packsize jetzt die vollautomatische X7 an. Sie produziert in höchstem Tempo individualisierte Kartons für ganz unterschiedlich große Produktsendungen. Mit der umfangreichen Expertise von Packsize im On Demand Packaging bietet die neue Verpackungslinie sieben wesentliche Vorteile:

Hohe Geschwindigkeit und Verlässlichkeit - Die X7 erreicht höchste Effizienz.

Das vollautomatische System schafft bis zu 1.200 versandfertige Pakete in einer Stunde. Geringere Abhängigkeit von Arbeitskraft Per Automatisierung reduziert die X7 arbeitsaufwändige Schritte im Verpackungsprozess und gibt so eine Antwort auf den aktuellen Arbeitskräftemangel. Mehr Nachhaltigkeit - Nachhaltigkeit bleibt ein vorherrschendes Thema, zumal bei stetig steigendem E-Commerce Versandaufkommen. Die X7 nutzt Ressourcen schonend und hilft Händlern so, Material und Volumen zu sparen damit ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Höhere Kundenzufriedenheit Durch das angenehmere Erlebnis beim Auspacken einer Online-Bestellung, durch weniger Material und Plastik, verschafft Packsize dem Absender einen positiveren Eindruck beim umweltbewussten Kunden. Niedrigere Transportkosten - Pakete, die größer als notwendig sind, nehmen unnötig Platz auf LKWs und in Containern ein. Es wird 40% Luft verschickt. Die X7 produziert passgenaue Verpackungen, die Platz und Kosten sparen. Weniger Schäden - Passende Kartons schützen die Produkte effektiv und reduzieren Schäden während des Versands. Das Resultat sind sinkende Rücklieferungen. Mehr Lagerplatz. Eine Lösung, die maßgeschneiderte Verpackungen bei Bedarf liefert, spart Lagerfläche und Arbeitszeit.

Über Packsize

Packsize ist ein multinationales Technologieunternehmen. Die Packsize GmbH leitet die europäischen Aktivitäten und hat ihren Sitz in Herford. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt On Demand Packaging-Software, -Systeme und -Lösungen. Packsize ermöglicht Herstellern, jedes Produkt genau im Moment des Bedarfes in einem passgenauen Karton zu verpacken und bereitet On Demand Packaging mit automatisierten Lösungen auf die vierte industrielle Revolution vor. Warum führende Markenhersteller "Smart Packaging for a Healthy Planet" für sich entdeckt haben, finden Sie auf www.packsize.de, unter +49 5221 27602 0 sowie auf Xing und LinkedIn.

