Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fußballmannschaft von Manchester City wird künftig in Puma-Kleidung auflaufen. Die Puma SE und die britische City Football Group, zu der der amtierende Meister in der englischen Premier League gehört, haben eine weltweite langjährige Partnerschaft unterzeichnet. Demnach wird Puma ab Juli offizieller Ausstatter von Manchester City und vier weiteren Schwesterclubs der City Football Group in Australien, Spanien, Uruguay und China. Gemäß der Vereinbarung wird Puma alle Teams von Manchester City, Melbourne City FC, Girona FC, Club Atlético Torque und Sichuan Jiuniu FC ausstatten - im Männer-, Frauen- und Jugendfußball.

Laut Puma-CEO Björn Gulden ist dies die größte Kooperation, die der Herzogenauracher Sportartikelhersteller je eingegangen ist.

"Unser Vertrag mit Puma, der fünf Vereine auf vier Kontinenten abdeckt, wird als Vorlage für weltweite Partnerschaften im Sport dienen, aber gleichzeitig auch für die Fans auf lokaler Ebene relevant und authentisch sein", sagte Ferran Soriano, CEO der City Football Group.

Puma und Manchester City sind bereits durch mehrere Spielerpartnerschaften miteinander verbunden. Caroline Weir, Pauline Bremer und Nikita Parris in der Frauenmannschaft sind ebenso bei Puma unter Vertrag wie der Captain der Herrenmannschaft Vincent Kompany, Mittelfeldspieler David Silva und Stürmer Sergio Agüero.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2019 03:37 ET (08:37 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.