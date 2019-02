Von Robert Wall

LONDON (Dow Jones)--Die British-Airways-Mutter IAG will dem Flugzeugbauer Boeing einen Großauftrag für das neue Modell 777-9 erteilen. Der Luftfahrtkonzern kündigte an, 18 Boeing 777-9 fest zu bestellen und Optionen für bis zu 24 weitere Maschinen zu erwerben. Der Auftrag hat einen Wert nach Listenpreisen von mehr als 18 Milliarden Dollar. Allerdings gewähren Flugzeugersteller in der Regel hohe Rabatte.

Bei British Airways (BA) sollen die neue Flugzeuge die alternden Boeing 747 ersetzen. IAG-Chef Willie Walsh bezeichnete die 777-9 als idealen Ersatz. Zudem sollen bei BA auch einige 777-200er ausrangiert werden. Die neuen Maschinen sollen zwischen 2022 und 2025 ausgeliefert werden, teilte die International Consolidated Airlines Group SA (IAG) mit.

Bei Boeing dürfte der Auftrag für Erleichterung sorgen. Die Baureihe 777X, zu der neben der 777-9 auch die kleinere 777-8 gehört, war vor sechs Jahren mit einer ganzen Reihe von Bestellungen an den Start gegangen, hat zuletzt aber eine Auftragsflaute erlebt. Zuletzt hatte Singapore Airlines vor zwei Jahren 20 Exemplare bestellt.

Boeing-Finanzchef Greg Smith hatte die Gewinnung von mehr 777X-Aufträgen als Priorität im laufenden Jahr bezeichnet. Bis jetzt buchte der Konzern 358 feste Aufträge und Zusagen für den neuen Flugzeugtyp.

In den kommenden Wochen will Boeing das erste Flugzeug offiziell vorstellen, das in diesem Jahr fliegen und 2020 in Betrieb genommen werden soll. Die Triebwerke liefert General Electric.

