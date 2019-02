Norbert Blüm, Arbeitsminister in der Kohl-Ära, über Altersarmut, Rentenversprechen und die neuen Vorschläge der SPD.

WirtschaftsWoche: Herr Blüm, "die Rente ist sicher", haben Sie behauptet. Nun ist viel von drohender Altersarmut die Rede. Haben Sie sich geirrt?Norbert Blüm: Nein. Die Rentenversicherung ist allen privaten Alternativen um Welten überlegen. Sie hat immer gezahlt, in zwei Weltkriegen und in der Finanzmarktkrise. Aber wie hoch die Rente ist, hängt von den Einzahlungen ab. Wenn Sie den Benzintank ihres Autos nicht voll machen, fängt der Wagen eben irgendwann an zu stottern. Das liegt dann aber nicht am Motor, sondern an der Tankfüllung.

Arbeitsminister Hubertus Heil will Minirenten mit Steuergeld aufstocken. Eine ähnliche Grundrente gab es in Ihrer Amtszeit. Was halten Sie davon?Das ist ein Modell, das wir 1992 abgeschafft haben, übrigens gemeinsam mit der SPD. Es stammte aus einer Zeit, als Feldarbeiter noch einen Teil ihres Gehalts in Lebensmitteln oder anderen Deputaten bekamen. Wir wollten die Beitragsäquivalenz stärken ...

... also die Idee, dass die Rentenhöhe von den Einzahlungen abhängt.Das hatte nicht nur eine materielle, sondern auch eine mentale Dimension. Die Beitragsfinanzierung war damals wie heute ein Moment der Emanzipation der Arbeiterklasse vom Wohlwollen des Staates. Wer einzahlt, ...

