Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Am 17. Dezember 2018 hat ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) fundamentale Maßnahmen zur Fokussierung und Vereinfachung des Geschäfts sowie zur Stärkung der Technologieführerschaft in digitalen Industrien angekündigt, so ABB in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...