++ Lighthizer dämpft Erwartungen an Handelsabkommen ++ Powell könnte bald Plan für Bilanzkürzung vorstellen ++ Weiche Daten aus China enttäuschen ++ Risikobereitschaft an Aktienmärkte rückläufig ++ Der S&P 500 notierte am Mittwochabend auf 2.796 Punkten und zeigte im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs keine größere Kursveränderung, allerdings waren im Intraday-Handel hauptsächlich Bewegungen auf der Unterseite zu beobachten. Der US-Handelsvertreter Robert Lighthizer sagte, dass die USA und China immer noch viel Arbeit vor sich hätten, um den seit 2018 anhaltenden Handelsstreit beizulegen. Am Freitag läuft die gesetzte 90-Tage-Frist für den vorübergehenden Waffenstillstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...