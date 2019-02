Bern/Rotkreuz - Schweizer Konsumenten haben im vergangenen Jahr Waren und Güter im Wert von 9,5 Mrd Franken online eingekauft, 10% mehr als im Jahr zuvor. Umsatzstärkste Sortimente sind Heimelektronik mit 2,1 und Fashion/Schuhe mit 1,8 Mrd Franken. Die Menge der Kleinpakete aus Asien steigt weiter ungebremst an, mit plus 35% versus 2017. Dies geht aus der Gesamtmarkterhebung für den Online- und Distanzhandel hervor, die der Verband des Schweizerischen Versandhandels VSV hat gemeinsam mit GfK und in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Post durchgeführt hat.

In der Langzeitbetrachtung 2010 - 2018 wird ersichtlich, dass Schweizer Konsumenten ihre Online-Ausgaben um satte 4,4 Mrd Franken gesteigert haben. Besonders signifikant: seit 2010 haben sich die Online-Einkäufe im Ausland vervierfacht.

Wo wird gekauft?

2018 wurden in der Schweiz Waren für 9.5 Mrd. Franken von Privatpersonen im Online-Versandhandel bestellt:

7.6 Mrd. Franken von Privatpersonen über Unternehmen (B2C) und Marktplätze / Plattformen in der Schweiz 1.9 Mrd. Franken Onlineeinkäufe von Schweizern im Ausland (B2C/C2C)

Der Online- und Versandhandel wächst damit erneut stärker als der klassische Handel. Während im Food/Near Food erst 2.5% des Gesamtvolumens online eingekauft werden, bestellen die Schweizer Konsumenten Waren aus Non Food-Sortimenten bereits zu 16 % online. Die Studienverfasser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...