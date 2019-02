NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im Februar auf einem hohen Niveau geblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) verharrte bei 255 Punkten, wie die Bundesagentur mitteilte. "Er hält damit auch weiterhin sein hohes Niveau von mehr als 250 Punkten und signalisiert einen anhaltend hohen Personalbedarf von Betrieben und Verwaltungen", erklärte die BA.

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der BA-X mit 3 Punkten im Plus. In der Mehrzahl der Branchen fällt der Bedarf an neuen Mitarbeitenden weiterhin höher aus als im Vorjahresmonat, berichtete die BA.

Deutliche Zuwächse gab es bei den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, im Handel, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Öffentlichen Dienst. Auch im Bereich der Energiewirtschaft liegt die Nachfrage deutlich über dem Vorjahresstand. Bei Unternehmen der Verkehrs- und Logistikbranche waren die Stellenmeldungen zuletzt hingegen rückläufig.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

February 28, 2019

