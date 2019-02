Die JIUN Corporation hat am 28. Februar 2019 die Einführung von SonicDICOM PACS Cloud, einem cloudbasierten medizinischen Bildmanagementsystem, bekannt gegeben. Die Vorregistrierung ist auf der folgenden Produkt-Website verfügbar. Die Teilnehmer erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail, wenn die Dienste beginnen.

Übersicht über die Cloud-Dienste: https://sonicdicom.com/cloud/

SonicDICOM PACS Cloud ermöglicht es jedem Computer oder Tablet mit Internetverbindung, medizinische Bilder, die in der Cloud gehostet werden, von überall auf der Welt durch einfachen Zugriff auf eine URL anzuzeigen. Es entstehen keine Anfangskosten, da Sie mit diesem System die bereits vorhandene Hardware nutzen können; Sie können PACS gegen eine monatliche Gebühr nutzen.

Die wichtigsten Vorteile dieses neuen Dienstes sind die folgenden.

1) PACS kann einfach in der Cloud erstellt werden. Sie können es bereits nach wenigen Minuten browserbasierter Einrichtung in Betrieb nehmen.

2) Es ist einfach, nur die notwendigen medizinischen Bilder an Kliniken und Krankenhäuser weiterzugeben. Dadurch entfällt der Bedarf an CDs oder DVDs.

3) Maximal 3 Gigabyte Speicherplatz können kostenlos genutzt werden. Dies erlaubt es Ihnen nicht nur, den Dienst einfach auszuprobieren, sondern ermöglicht auch die effektive Nutzung in Krankenhäusern und Kliniken sowie die Nutzung aus persönlichen Gründen für Ärzte, Forscher und Patienten.

4) Sie können aus sechs Ländern einen Standort für die Speicherung Ihrer Daten auswählen. Weitere Standorte werden in Zukunft folgen.

5) Der Dienst ist in zehn verschiedenen Sprachen verfügbar. Weitere Sprachen werden in Zukunft hinzugefügt.

JIUN startet diesen Dienst im Rahmen seines Engagements zur Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Mit diesem Dienst kann ein globales medizinisches Netzwerk in der Cloud aufgebaut und es können medizinische Kooperationen über Ländergrenzen hinweg gefördert werden. JIUN arbeitet daran, Ungleichheiten in der medizinischen Versorgung auf der ganzen Welt zu beseitigen und bemüht sich, globale soziale Probleme zu lösen.

Die Entwicklung dieses Dienstes wurde mit Unterstützung des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie ermöglicht.

JIUN Corporation

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2000 liegt unser Fokus auf der Entwicklung von Systemen rund um die medizinische Versorgung. Wir haben schnell sehr einzigartige Dienste bereitgestellt, für die wir von den Nutzern unserer Dienste sehr gelobt werden.

UNTERNEHMENSÜBERBLICK Name: JIUN Corporation Gründung: Juli 2000 Kapitalausstattung: 10 Millionen Japanische Yen (JPY) Representative Director: Fumitaka Kanda, President Anschrift: 9F, FRC Building, 1-14-1 Tanotsu, Higashi-ku, Fukuoka City, Präfektur Fukuoka, Japan URL: https://sonicdicom.com/about-us/ (Unternehmensüberblick) https://sonicdicom.com/ (Produkt-Website) https://sonicdicom.com/cloud/ (Cloud-Service-Überblick)

Screenshots

Strukturdiagram: https://sonicdicom.com/img/release/cloud.jpg

Ansichtsschirm: https://sonicdicom.com/img/release/viewer.png

Der Originaltext dieser Pressemitteilung in der Ausgangssprache ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zum besseren Verständnis mitgeliefert. Gleichen Sie Übersetzungen mit dem Text in der Ausgangssprache ab, denn nur dieser ist rechtsgültig.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190228005379/de/

Contacts:

JIUN Corporation

Daisuke Teshima

TEL: +81-92-626-7002

FAX: +81-92-626-7022

E-Mail: sonic@sonicdicom.com

E-Mail ist das bevorzugte Medium für Anfragen.