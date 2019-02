Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Der Luxusgüterkonzern LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Bei einem Umsatzstieg um 10 Prozent auf 46,8 Mrd. Euro habe das Unternehmen 6,4 Mrd. Euro verdient und damit 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Das operative Ergebnis sei um 21 Prozent auf 10 Mrd. Euro geklettert - so viel wie nie. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren: Die Jahresdividende werde um 20 Prozent angehoben. Für gute Stimmung hätten aber vor allem die Aussagen zum künftigen Geschäft gesorgt: Chef Bernard Arnault habe mit Blick auf 2019 zwar von einem "unsicheren Umfeld" gesprochen, sich aber zuversichtlich gezeigt, dank des starken Markenportfolios sowohl kurz- als auch langfristig weiter gut wachsen zu können, auch in China. Bis dato sehe man dort keine besondere Verlangsamung. Gute Voraussetzungen für eine neue Anleihe (ISIN DE000DK0STH9/ WKN DK0STH) der DekaBank. (Ausgabe 8/2019) (28.02.2019/alc/n/a) ...

