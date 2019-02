BERLIN (Dow Jones)--Der Außenhandelsexperte Gabriel Felbermayr tritt am Freitag sein Amt als neuer Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW) an. Er folgt auf Dennis Snower, der das IfW 14 Jahre leitete und nach Angaben des Instituts nun die Altersgrenze erreicht hat. Der international renommierte Handelsexperte Felbermayr, der bislang das Zentrum für Außenwirtschaft am Münchener Ifo-Institut leitete, sei zunächst für fünf Jahre berufen.

Snower habe das IfW zu Spitzenleistungen in der internationalen Forschung geführt, erklärte Felbermayr laut einer Mitteilung des IfW, sein Fokus werde sich aber stärker auf die nationale und europäische Wahrnehmung richten. "Mit einem Strategieprozess wollen wir das Profil des Instituts neu schärfen", sagte der 42-jährige Österreicher. "Dabei möchte ich zum einen meine eigenen Forschungsschwerpunkte zu internationalem Handel einbringen, zum anderen die Kernkompetenzen des IfW stärker betonen, etwa im Bereich der Konjunkturforschung."

