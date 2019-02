Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100058682 heruntergeladen

werden -



- Klimapolitische Vorgaben, die Energiewende und Innovationen

treiben die Nachfrage nach Energieeffizienz-Dienstleistungen an

- Durchschnittliches Jahreswachstum liegt in Europa bei ca. 8

Prozent; in Deutschland bei ca. 7 Prozent; in der Schweiz bei rund

3 Prozent

- Teilmärkte Software (+14% pro Jahr) und Engineering (+9%) wachsen

am schnellsten; in der Schweiz sind es die Märkte für Erzeugung,

Speicherung und Verteilung von Energie (+5%) und der Markt für

Energieeffizienz (+3,5%)



Steigende Energiekosten und Klimaschutzverpflichtungen erhöhen den

Druck auf Unternehmen, möglichst ressourceneffizient zu arbeiten.

Daher wächst europaweit die Nachfrage nach

Energieeffizienz-Dienstleistungen, die Unternehmen dabei

unterstützen, ihr individuelles Einsparpotenzial zu identifizieren

und umzusetzen. In ihrer neuen Studie "Energy Efficiency Services in

Europe" erwarten die Experten von Roland Berger bis 2025 eine

Verdoppelung des Geschäftsvolumens solcher Dienstleistungen auf rund

50 Milliarden Euro.



"Der Markt für Energieeffizienz-Services ist sehr dynamisch, aber

gleichzeitig fragmentiert und wenig transparent", sagt Ralph Büchele,

Partner von Roland Berger. "Für Unternehmen war es daher bisher sehr

schwierig, abzuschätzen, welches Wachstumspotenzial sie in diesem

Umfeld haben, welche Risiken existieren und wo sich Investitionen

lohnen." Mit ihrer systematischen Marktanalyse liefern die

Studienautoren Transparenz für Unternehmen und potenzielle

Neueinsteiger.



"In der Schweiz war der Handlungsdruck auf Grund vergleichsweise

niedriger Strompreise gering. Signifikante Massnahmen wurden eher von

Grossverbrauchern wie der Zementindustrie umgesetzt. Doch ist ein

Wandel zu beobachten auch getrieben durch die CO2 Diskussion und dem

Wunsch den Verbrauch per se und nicht nur die Kosten zu reduzieren,"

sagt Sven Siepen, Senior Partner von Roland Berger in Zürich.



Fünf Leitmärkte mit unterschiedlichem Wachstumspotenzial



Die Roland Berger-Experten definieren fünf Leitmärkte, in denen

Dienstleister für Energieeffizienz aktiv sind: Der kleinste, aber am

schnellsten wachsende Bereich (jährlich +14%) ist der Softwaremarkt,

etwa für Energiedatenmanagement. Am langsamsten (+4% pro Jahr) wächst

der Sektor Energieeffizienz-Audits und -Consulting. Grösster

Teilmarkt ist das Engineering für Energieeffizienz-Technologien: Er

umfasst rund 40 Prozent des Gesamtmarkts und wächst mit 9 Prozent pro

Jahr. Auch die verbleibenden Sektoren operatives Energiemanagement

und Energieeffizienz-Contracting entwickeln sich gut mit einem

jährlichen Wachstum von je 8 Prozent.



Im Durchschnitt wächst der gesamte Markt für Dienstleistungen für

Energieeffizienz in Europa bis 2025 um ca. 8 Prozent jährlich. In

Deutschland entwickelt sich der Markt mit einem jährlichen Wachstum

von ca. 7 Prozent ebenfalls sehr positiv. Insgesamt bleibt

Deutschland mit einem Marktanteil von knapp 25 Prozent in Europa ein

lukrativer Markt für alle Anbieter im Bereich

Energieeffizienz-Dienstleistungen.



"Es gibt mehrere Treiber für die positive Entwicklung", erklärt

Ralph Büchele. "Klimaschutzvorgaben setzen Politik und Unternehmen

unter Handlungszwang, sei es beim Thema Nachhaltigkeit oder durch die

Energiewende." Hinzu kommt der technologische Fortschritt: "Wir

erwarten allein durch die Digitalisierung einen Wachstumssprung bei

Energieeffizienz-Dienstleistungen, insgesamt 13 Milliarden bis 2025",

stellt Ralph Büchele in Aussicht.



Strategien für Erfolg in einem komplexen Markt



Bisher sind vor allem kleine und mittelgrosse Unternehmen in

diesem Markt aktiv; nur ein Teil von ihnen ist ausschliesslich auf

Energieeffizienz-Dienstleistungen spezialisiert. Andere Anbieter

haben zusätzliche geschäftliche Schwerpunkte, was die Fragmentierung

und Komplexität auch innerbetrieblich verstärkt.



Anbieter sollten ihr Wachstum sorgfältig planen. So können

gezielte Zukäufe eine erfolgsversprechende Option sein. Positive

Beispiele am Markt zeigen, dass dafür eine spezifische Strategie bei

der Auswahl und der Integration der gekauften Firmen notwendig ist.

Ausserdem sollten Unternehmen digitale Instrumente in das eigene

Portfolio aufnehmen. Beispielsweise kann eine effiziente Abwicklung

von Dienstleistungen für Kunden über digitale Plattformen zu einem

Wettbewerbsvorteil führen. "Wenn das eigene Unternehmen aufgrund

unterschiedlicher Geschäftsfelder zu komplex wird, sollten

Unternehmen auch über Auslagerungen, zum Beispiel in Form von

Tochterfirmen nachdenken", rät Ralph Büchele. "Bei schnellem Wachstum

sind ganzheitliche Geschäftsmodelle und flexible

Organisationsstrukturen eine Grundvoraussetzung."



Die vollständige Studie können Sie hier herunterladen:

www.rolandberger.de/pressemitteilungen



Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit

führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und

europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist

das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.

Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen

Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine

unabhängige Partnerschaft im ausschliesslichen Eigentum von rund 230

Partnern.



Originaltext: Roland Berger AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100058682

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100058682.rss2



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Roland Berger Schweiz

Yvonne Brunner

Senior Specialist - Marketing & Communications

Tel.: +41 79 542 46 78

E-Mail: yvonne.brunner@rolandberger.com