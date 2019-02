Die Nachfrage nach Fleisch ist ungebrochen, doch dessen Produktion ist schlecht für die Umwelt. "Sauberes" Fleisch aus dem Labor soll das ändern. Israelische Forscher sehen sich als Vorreiter.

Israel sieht sich als Vorreiter für Laborfleisch. Das Jerusalemer Bio-Tech-Unternehmen Future Meat Technologies tüftelt an künstlich gezüchtetem Fleisch, um bei wachsender Weltbevölkerung und beklemmender Umweltbelastung auch für künftige Generationen die Ernährung sicherzustellen. "Fleischtechnologien der Zukunft" lautet der Firmenname übersetzt.

"Die Fleischproduktion ist sehr ineffizient", sagt Jakob Nahmias, Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem und Gründer von Future Meat Technologies, über den herkömmlichen Weg zu Steak und Braten. Das im Labor hergestellte Fleisch hingegen brauche in der Produktion zehn Prozent weniger Wasser, weniger Land und weniger Energie.

Laut der UN-Ernährungsorganisation FAO ist die Landwirtschaft schätzungsweise für 13 Prozent des weltweiten Treibhausgasausstoßes verantwortlich, allein zwei Drittel davon stammen aus der Tierzucht. Das Laborfleisch belaste nicht nur die Umwelt weniger, sondern reduziere auch das Leiden von Tieren, betonen die Befürworter.

Und es gilt nach Meinung von Experten durchaus als schmackhaft. Das künstliche Fleisch wird vor allem aus tierischen Muskelzellen gewonnen, die in einer Laborkultur angezüchtet werden.

Bis zum synthetischen In-Vitro-Steak im Supermarkt ist es allerdings noch ein langer Weg. Doch mehrere israelische Start-ups sind mit am Ball. Israel entwickele ...

