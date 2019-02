Berlin (ots) - Die Pfandbriefbanken begrüßen die politische Einigung zwischen Rat, EU-Kommission und Europäischem Parlament im Trilogverfahren zur Harmonisierung gedeckter Schuldverschreibungen in der Europäischen Union. Damit hat der Harmonisierungsprozess eine wichtige Hürde genommen und steht kurz vor dem erfolgreichen Abschluss.



"Die Einigung belegt die Handlungsfähigkeit der Mitgliedsstaaten und Institutionen in der Europäischen Union. Dies ist ein wichtiger Baustein für die Vollendung der Kapitalmarktunion und Grundlage für die dauerhafte Privilegierung von Covered Bonds", sagte Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken in Berlin.



"Der Wille zu Kompromissen war bei allen Beteiligten hoch. Die gefundenen Formeln sind dem Vernehmen nach gut ausgewogen, weiterhin stark prinzipienbasiert und tragen die deutliche Handschrift des Pfandbriefgesetzes. Auch wenn sich die Details der gefundenen Einigung erst in den nächsten Tagen herausstellen werden, ist nunmehr gesichert, dass das Dossier in Brüssel noch in dieser Legislatur geschlossen wird" - so Jens Tolckmitt.



Hintergrund:



Die redaktionelle Feinarbeit soll bis Mitte März abgeschlossen sein. Für Ende März, spätestens Mitte April ist die finale Verabschiedung des Gesetzespakets durch das Plenum des Europäischen Parlaments terminiert.



Covered Bonds sind in den meisten Mitgliedstaaten bereits ein wichtiges Finanzierungsinstrument, während sie in einigen Ländern der EU weniger bekannt sind. Dank der erzielten Einigung wird die EU über einen Rahmen verfügen, der starke Anreize setzt, diese Produkte in ganz Europa zu nutzen.



OTS: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e. V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29608 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29608.rss2



Pressekontakt: Dr. Helga Bender T +49 30 20915-330 E bender@pfandbrief.de



Wolfgang Kälberer T +32 2 732-4638 E kaelberer@pfandbrief.de