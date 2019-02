Hamburg (ots) -



Rücksichtslose Raser gefährden sich und andere. Immer wieder kommt es zu dramatischen Unfällen im Straßenverkehr, bei denen Menschen verletzt oder sogar getötet werden. In einer aktuellen Repräsentativ-Umfrage* wollte die Fernsehzeitschrift auf einen Blick erfahren, ob Auto-Raser härter bestraft werden sollen. 74 Prozent der Deutschen sprachen sich dafür aus. Nur 18 Prozent der Befragten halten die aktuellen Strafen für ausreichend. 8 Prozent machten keine Angabe.



Und diese Strafen fordern die Befragten:



Zeitlich befristeter Führerscheinentzug: 33 % Haftstrafe, wenn Personen verletzt oder getötet werden: 32 % Lebenslanger Führerscheinentzug, wenn Personen zu Schaden kommen: 27 % Lebenslange Haft bei besonders schwerem Vergehen mit Todesfolge: 24 % Haftstrafe bei extremer Geschwindigkeitsübertretung: 20 %



* YouGov-Umfrage im Auftrag der TV-Zeitschrift auf einen Blick, 2.045 Befragte ab 18 Jahren, im Zeitraum 11.02. bis 13.02.2019, Mehrfachnennungen waren möglich.



