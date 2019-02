Köln (ots) -



- PEUGEOT zeigt erstmals den neuen Kleinwagen PEUGEOT 208 und dessen rein elektrische Variante PEUGEOT e-208 - Die Löwenmarke stellt die neue Konzeptstudie PEUGEOT SPORT ENGINEERED 508 Concept auf Basis der Coupé-Limousine PEUGEOT 508 vor - Der französische Autobauer zeigt in Halle 7 außerdem den PEUGEOT e-LEGEND Concept und die Modelle PEUGEOT 3008, PEUGEOT 508 und PEUGEOT 508 SW als Plug-In-Hybride - Die 12,5 Meter lange und 4,8 Meter hohe Löwenskulptur in Blau und Grün symbolisiert die neue Elektromobilität der französischen Automarke



Auf dem Genfer Automobilsalon 2019 vom 7. bis 17. März steht der Messestand von PEUGEOT ganz im Zeichen der E-Mobilität. So enthüllt die Löwenmarke dort erstmals den neuen PEUGEOT 208 und seine vollelektrische Variante: den PEUGEOT e-208. Neben dem neuen Kleinwagen feiert das seriennahe PEUGEOT SPORT ENGINEERED 508 Concept seine Weltpremiere, das einen Ausblick auf die elektrifizierten und sportlichen Modelle von PEUGEOT gibt. Ebenso zeigt der französische Fahrzeughersteller das vollelektrische und autonom fahrende PEUGEOT e-Legend Concept sowie die Plug-In-Hybridversionen des PEUGEOT 3008, PEUGEOT 508 und PEUGEOT 508 SW. Besucher des Genfer Autosalons finden PEUGEOT in Halle 7 oder anhand der riesigen Löwenstatur, die in diesem Jahr in blauen und grünen Farben erstrahlt.



Steffen Raschig, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Die Elektrifizierung der Fahrzeugpalette bildet das Kernstück unserer zukunftsorientierten Modellentwicklung. Dies zeigt PEUGEOT auf dem Genfer Automobilsalon mit dem neuen vollelektrischen PEUGEOT e-208, den neuen Hybridmodellen und Konzeptstudien. Mit modernen Antrieben und vielfältigen Mobilitätslösungen möchten wir so den unterschiedlichen Lebensstilen unserer Kunden und unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt gerecht werden."



Der neue PEUGEOT 208: elektrisch, markant und komfortabel



Die Löwenmarke präsentiert auf dem Genfer Automobilsalon 2019 den neuen PEUGEOT 208. Im Herbst dieses Jahres kommt das Fahrzeug auf den Markt: mit Verbrennungsmotoren (Benziner und Diesel) sowie als vollelektrisches Modell PEUGEOT e-208. Mit seinem markanten Außendesign, angelehnt an die Coupé-Limousine PEUGEOT 508, spiegelt der neue Kleinwagen die Höherpositionierung der Marke wider. Die neue Generation des PEUGEOT 208 ist sieben Zentimeter länger und vier Zentimeter tiefer als ihr Vorgänger aus dem Jahr 2012.



Die französische Automarke hat den neuen PEUGEOT 208 mit einer Vielzahl an Fahrerassistenzsystemen ausgestattet, die bisher nur höheren Segmenten vorbehalten waren und den Weg zum halb-autonomen Fahren ebnen. Mit dem 3D-Kombiinstrument führt das neue Modell die nächste Generation des PEUGEOT i-Cockpit® ein. Zudem ist der neue PEUGEOT 208 dank der Funktion Mirror Screen und der TomTom® 3D-Echtzeitnavigation immer bestens vernetzt.



Angetrieben wird der neue PEUGEOT e-208 von einem Elektromotor mit 100 Kilowatt (136 bhp), durch den der Kleinwagen eine Strecke von 340 Kilometern nach WLTP erreicht. Der Motor entwickelt vom Stand aus ein maximales Drehmoment von 260 Nm und ermöglicht seinen Passagieren eine geräuscharme und vibrationslose Reise. Durch exklusive Designelemente unterscheidet sich die elektrische Variante auch optisch von den Versionen mit Verbrennungsmotor: Der Kühlergrill trägt die Karosseriefarbe, das Löwenemblem ändert je nach Blickwinkel die Farbe und der Schriftzug "e-208" ist am Heck sowie das Emblem "e" an den Heckflügeln angebracht.



PEUGEOT SPORT ENGINEERED 508 Concept zeigt Zukunft der Löwenmarke



Die Konzeptstudie PEUGEOT SPORT ENGINEERED 508 Concept wurde auf Basis des neuen PEUGEOT 508 entwickelt. Sie besitzt mit dem PureTech-Benzinmotor und zwei Elektromotoren gleich drei Antriebe, die gemeinsam über 294 kW/400 PS auf die Straße bringen. Mit dem Konzeptfahrzeug gibt die Löwenmarke einen Ausblick auf ihre neuen elektrifizierten, sportlichen Modelle, die eine hohe Fahrleistung mit einer geringen CO2-Emission verbinden.



PEUGEOT SPORT, die Motorsportabteilung der Löwenmarke, erneuerte für die Studie auch das Design des neuen PEUGEOT 508. Dabei legten sie ein großes Augenmerk auf die Aerodynamik: Neue Streben im Kühlergrill, Klappen an der Schürzenseite und im unteren Karosseriebereich sowie ein Diffusor und Winglets, kleine Flügel an beiden Seiten des Hecks, führen den Fahrtwind in optimale Bahnen und verringern den Luftwiderstand.



Durch einen Perlmutt-Effekt der selenium-grauen Außenlackierung ändert sich die Erscheinung des Concept Cars je nach Lichteinfall. Dekorelemente in der Farbe Kryptonit bilden hierzu einen belebenden Kontrast. Die Farbgebung unterstreicht den kraftvollen Aufritt der Karosserie.



Die Ingenieure von PEUGEOT SPORT haben das PEUGEOT SPORT ENGINEERED 508 Concept mit drei Motoren (Pure Tech 200, Elektromotor mit 81 kW/110 PS vorn, Elektromotor mit 147 kW/200 PS hinten), zwei Energiequellen und einem Allradantrieb ausgestattet. Dank der Batterie mit einer Kapazität von 11,8 kWh fährt das Fahrzeug rein elektrisch bis zu 50 Kilometer weit nach WLTP-Norm. Das Zusammenspiel der Antriebe ergibt ein beeindruckendes Ansprechverhalten und ein maximales Drehmoment von 500 Nm. Somit ist die Fahrleistung der Studie mit denen eines Fahrzeugs mit einem 400 PS-Verbrennungsmotor (294 kW) vergleichbar.



Neben dem PEUGEOT SPORT ENGINEERED 508 Concept zeigt die Löwenmarke auf dem Genfer Autosalon auch das PEUGEOT e-LEGEND Concept. Diese Konzeptstudie, die optisch eine Hommage an den Klassiker PEUGEOT 504 darstellt, fährt autonom und rein elektrisch.



Der Messestand ist elektrisiert



Auf dem Genfer Autosalon vom 7. bis zum 17. März 2019 präsentiert sich PEUGEOT in Halle 7 auf einer Fläche von 1.400 Quadratmetern. Ganz im Sinne des neuen Markenslogans "MOTION & e-MOTION" zeigt die Löwenmarke neben den beiden Weltpremieren PEUGEOT 208 und PEUGEOT SPORT ENGINEERED 508 Concept eine große Auswahl ihrer elektrifizierten Modellpalette. So sind auf der Messe auch der PEUGEOT 3008 HYBRID4, der PEUGEOT 508 HYBRID und der PEUGEOT 508 SW HYBRID zu sehen, die ab Juni 2019 bestellt werden können. Im Herbst 2019 kommen sie auf den Markt.



Besucher erkennen den Messestand der französischen Automarke durch die 12,5 Meter lange und 4,8 Meter hohe Löwenstatue schon von Weitem. PEUGEOT präsentierte das Wahrzeichen der Marke erstmals 2018. In diesem Jahr symbolisiert das neue Farbenspiel der Skulptur in Blau und Grün die Elektrifizierung der Modellpalette.



Mobilität über das Automobil hinaus



PEUGEOT sorgt als einziger Automobilhersteller für Mobilität auf zwei, drei und vier Rädern. Auf dem Messestand werden folglich auch die elektrischen Neuheiten von PEUGEOT Cycles und PEUGEOT Motocyles vorgestellt.



Das Mountainbike eT01 Powertube* von PEUGEOT Cycles fährt mit Elektrounterstützung und besitzt einen wartungsfreien Riemenantrieb. PEUGEOT Motocycles zeigt das Concept e-Metropolis. Es ist die elektrische und dadurch leichtere Version des bekannten Dreirad-Rollers PEUGEOT Metropolis, dem Flaggschiffmodell der Marke. Der im Chassis eingebaute Elektromotor liefert über einen Zahnriemen eine maximale Leistung von 36 kW an das Hinterrad. Die Höchstgeschwindigkeit der Studie beträgt 135 km/h, die Reichweite bis zu 200 Kilometer.



*Die Fahrräder von PEUGEOT Cycles sind nicht in Deutschland verfügbar. Interessenten finden weitere Informationen auf https://cycles.peugeot.fr/.



