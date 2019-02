Zürich (ots) -



Der Stiftungsrat von Pro Senectute Schweiz wählte an seiner

Stiftungsratssitzung vom 25. Februar Ursula Koch zur neuen

Vorsitzenden der Geschäftsleitung von Pro Senectute Schweiz. Sie wird

die Stelle am 1. September 2019 antreten.



Ursula Koch ist aktuell Mitglied der Geschäftsleitung der

Krebsliga Schweiz. Sie war zuvor beim Gesundheitsamt des Kantons Zug

aktiv, wechselte dann zum Bundesamt für Gesundheit, wo sie in

verschiedenen Führungspositionen tätig war, bevor sie zum aktuellen

Arbeitgeber stiess. Die doktorierte Psychologin, spezialisiert auf

Versorgungsforschung, bringt ausgewiesene Erfahrung im NGO- und

Verbandsmanagement, in der psychosozialen Beratung als auch aus der

Prävention mit. Ursula Koch ist 41 Jahre alt und tritt die Nachfolge

von Werner Schärer an, welcher nach über zwölf Jahren als Direktor

von Pro Senectute Schweiz im Sommer 2019 pensioniert wird.



