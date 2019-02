München (ots) -



"Seattle Firefighters" geht in die nächste Runde. Die zweite Staffel knüpft da an, wo die erste aufhört. Feuerwehrfrau Andy und ihre Kollegen der Station 19 werden bei einem Hochhausbrand zur Hilfe gerufen. Mitten in dem Inferno verlieren sie jedoch den Kontakt zueinander. So kämpft auf einmal jeder einzelne von ihnen in dem Gebäude, das unter der Hitze der Flammen einzustürzen droht , selbst ums Überleben. Die zweite Staffel des "Grey's Anatomy" Spin-offs ist ab März exklusiv bei maxdome verfügbar.



Familienvater Andre Johnson befindet sich in einer Zwickmühle. Würde es nach seiner Frau Rainbow gehen, könnten er und seine Familie komplett in der amerikanischen Kultur aufgehen. Doch da möchte auch sein Vater, Earl ein Wort mitsprechen und nutzt jede Gelegenheit seinen Enkelkindern seine Weisheiten und veralteten Meinungen in Bezug auf ihre afroamerikanischen Herkunft aufzudrängen. Deshalb macht es sich Andre zur Aufgabe seinen drei Kindern beide Seiten ihrer Kultur näher zu bringen: Die moderne US-amerikanische ihrer jetzigen Heimat, sowie die afroamerikanische ihrer Vorfahren. Gleich vier Staffeln der preisgekrönten US-Sitcom "Black-ish" gibt es ab März im maxdome Monatspaket.



Als eine Passagiermaschine auf dem New Yorker Flughafen landet und auf dem Rollfeld stehen bleibt, wird vermutet, dass es im Inneren des Flugzeugs nicht mit rechten Dingen zugeht. Diese Vermutung bestätigt sich, als sich der Epidemiologe Dr. Ephraim Goodweather einen Einblick ins Innere verschaffen kann. Er findet nämlich über 200 Leichen und vier Überlebende, die aber keinerlei Erinnerung haben. Schnell stellt sich heraus, dass es sich bei der Todesursache um einen aggressiven Virus handelt, der droht, die ganze Stadt zu befallen... Die komplette Horror-Serie "The Strain" nach den Romanen von Guillermo del Toro ist ab März im Monatspaket verfügbar.



Die Highlights zum Leihen und Kaufen im maxdome Store sind die zauberhafte Fortsetzung des Harry Potter Spin-offs "Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen", der oscarprämierte Historienfilm "Aufbruch zum Mond" mit Hollywoodstar Ryan Gosling, sowie die deutsche Neuverfilmung der französischen Komödie "Der Vorname" mit Christoph Maria Herbst und Florian David Fitz.



Die Neustarts bei maxdome



maxdome Monatspaket:



Serien: Black-ish, Staffel 1-4, ab 01.03.2019 This is Us - Das ist das Leben, Staffel 3, ab 18.03.2019 The Strain, Staffel 1-4, ab 18.03.2019 Seattle Firefighters, Staffel 2, ab 27.03.2019



Filme:



Shaun das Schaf - Der Film, ab 27.03.2019



maxdome Store:



Serien: For the People, Staffel 2, Hot from the US, zum Kaufen ab 08.03.2019 Strike Back, Staffel 5, zum Kaufen ab 11.03.2019 The Alienist, Staffel 1, zum Kaufen ab 28.03.2019



Filme:



Der Nussknacker und die vier Reiche, zum Leihen ab 14.03.2019, zum Kaufen bereits ab 01.03.2019 First Man: Aufbruch zum Mund, zum Leihen ab 14.03.2019, zum Kaufen bereits ab 08.03.2019 Operation: Overlord, zum Leihen ab 21.03.2019, zum Kaufen bereits ab 07.03.2019 Auslöschung, zum Leihen und Kaufen ab 14.03.2019 Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen, zum Leihen ab 04.04.2019, zum Kaufen bereits ab 21.03.2019 Nur ein kleiner Gefallen, zum Leihen ab 04.04.2019, zum Kaufen bereits ab 21.03.2019 Der Vorname, zum Leihen ab 04.04.2019, zum Kaufen bereits ab 28.03.2019



