Luzern (awp) - Die Luzerner Kantonalbank emittiert in Eigenregie folgende Anleihe: Betrag: 185 Mio Fr. Coupon: 0,85% Ausgabepreis: 100,78% Liberierung: 12.03.2019 Laufzeit: 23 Jahre bis 12.03.2042 Yield to Maturity: 0,8125% Rating: AA (SP) Valorennummer: 41'904'097 (4) Kotierung: SIX Swiss Exchange, erster Handelstag 1 ...

