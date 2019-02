Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationszahlen für Kanada brachten gestern keine Überraschung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie seien im Januar wie erwartet nur um 1,4% gegenüber Januar 2018 gestiegen. Ursächlich würden dafür die niedrigeren Gas- und Ölpreise angeführt. Im Dezember habe die Inflation noch um 2,0% zugelegt. Experten würden daraus schließen, dass auf der Zinssitzung der kanadischen Notenbank am 6. März mit keiner Zinsanhebung zu rechnen sei. Das auch deshalb, weil sich die Inflation mit diesem Wert der unteren Grenze des Zielinflationsbereichs der Bank of Canada von 1,0% bis 3,0% angenähert habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...