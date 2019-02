Bern (ots) -



Der Wirtschaftsverband SUISSEDIGITAL zieht in Bezug auf das

vergangene Jahr trotz einem Verlust von Abonnementen eine

mehrheitlich positive Bilanz. So konnten Internetsperren aus dem

Urheberrechtsgesetz ferngehalten und ein Verbot oder eine

Einschränkung von zeitversetztem Fernsehen erfolgreich verhindert

werden.



"2018 war ein herausforderndes Jahr für die Kabelnetzbranche und

den Verband", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer von

SUISSEDIGITAL. Übers Ganze gesehen zieht Osterwalder eine

mehrheitlich positive Bilanz. Zwar verzeichnete die Branche einen

Rückgang bei den Abonnementen von 3 Prozent (Details siehe unten);

auf der politischen Ebene hat der Verband jedoch massgeblich dazu

beigetragen, dass die Rahmenbedingungen für die SUISSEDIGITAL-Netze

für die Zukunft weiterhin gut sind. So konnten die im Rahmen der

Revision des Urheberrechts diskutierten Internetsperren verhindert

werden. Osterwalder: "Dieser Erfolg basiert auf unserem langjährigen

Engagement. Wir sind bei diesem Thema seit 2012 mit der Politik, der

Verwaltung und allen relevanten Interessengruppen in einem

konstruktiven Dialog. Dies hat sich 2018 ausbezahlt."



"Replay-TV ist für das klassische Fernsehen wichtig"



Ein weiterer Erfolg konnte SUISSEDIGITAL im Kampf um das

zeitversetzte Fernsehen (Replay-TV) erzielen. So hat der Nationalrat

im Dezember ein von den TV-Sendern eingebrachtes Werbespulverbot mit

überwältigender Mehrheit wieder gekippt, obwohl ein solches von

seiner Rechtskommission vorgeschlagen worden war. Simon Osterwalder:

"Im Konkurrenzkampf mit Streaming-Diensten wie Netflix ist Replay-TV

vor allem auch für die Stärkung des klassischen Fernsehens wichtig.

Dass ein Verbot oder eine Einschränkung verhindert werden konnte,

kann für die Kunden nicht hoch genug eingeschätzt werden."



SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer

Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 200 privatwirtschaftlich wie auch

öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die mehr

als 2.2 Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie

und weiteren Angeboten versorgen.



