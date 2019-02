Die Wirecard-Aktie bildete am 4. September bei 199,00 Euro ein neues Allzeithoch aus und ging danach in eine Korrektur über. Bis zum 20. November fiel der Wert auf 144,40 Euro zurück. Es folgte eine mehrwöchigen Seitwärtsphase, an die sich im Januar eine Erholung bis auf 170,70 Euro anschloss.

Mit den nach dem Hoch vom 25. Januar aufgetretenen Kursturbulenzen ist die Aktie immer noch beschäftigt. In drei dynamischen Abwärtswellen fiel die Aktie bis zum 8. Februar auf 86,00 Euro zurück. Von ... (Dr. Bernd Heim)

