Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Vor allem bei französischen und spanischen Banken hätten Übernahmen mehr Komplexität und höhere Risiken, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die niederländische Bank ING indes mache mit einem deutlich vereinfachten Geschäft und Kosteneinsparungen vieles richtig. Die Aktie sei sein "Top Pick" in der Eurozone./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-02-28/12:36

ISIN: NL0011821202