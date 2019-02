Die Geely Automobile-Aktie musste nach der Jahreswende zunächst weitere Verluste hinnehmen, denn die Anfang Dezember gestartete Korrektur konnte erst am 8. Januar gestoppt werden. Doch so unangenehm der Jahresstart verlief, so stark kam das Papier im Anschluss zurück. Die Käufer starteten eine Aufwärtsbewegung, die den Kurs bis zum 25. Februar um mehr als 50 Prozent auf 1,79 Euro ansteigen ließ. Damit belaufen sich die Kursgewinne seit Jahresbeginn unter dem Strich auf 14,47 Prozent. Wenn die ... (Alexander Hirschler)

