Der Paketdienst Hermes hat in Hamburg ein neues Logistikzentrum an den Start gebracht. Es soll täglich bis zu 100 000 Sendungen verarbeiten, wie Hermes Deutschland am Donnerstag mitteilte. In die Anlage seien rund 55 Millionen Euro investiert worden. Vom 1. April an sollen 200 Mitarbeiter die Sendungen abwickeln. Insgesamt steckt der Dienstleister nach eigenen Angaben rund 300 Millionen Euro in den Ausbau seines Logistiknetzwerks in Deutschland. Vier neue Zentren in Mainz, Bad Rappenau bei Heilbronn, Graben bei Augsburg und in Ketzin bei Berlin seien schon im Betrieb.

Das Hamburger Verteilzentrum sei mit seiner hohen Leistungskraft ein wichtiger Baustein in der Paketzustellung im norddeutschen Raum, erläuterte Hermes-Deutschlandchef Olaf Schabirosky. "Besonders freut mich, dass wir ab Frühjahr dieses Jahres von hier aus mit emissionsfreien Elektro-Transportern zustellen." In den nächsten Jahren plant Hermes, bundesweit 1500 Elektro-Transporter einzusetzen. Auch andere Zustellarten wie elektrifizierte Cargo-Bikes würden getestet./akp/DP/mis

ISIN US9113121068 DE0005552004 US31428X1063

AXC0205 2019-02-28/12:49