BERLIN (Dow Jones)--Die Digitalisierungs-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) sieht die Spionagevorwürfe gegen den chinesischen Mobilfunk- und Netzwerkausrüster Huawei skeptisch. Man müsse zwar vorsichtig sein, "gerade beim Thema kritische Infrastruktur, Abhängigkeiten sind immer schlecht, egal welcher Art", sagte die CSU-Politikerin im Podcast der Wochenzeitung Die Zeit. Deutschland verfüge aber nicht über eigene Netzwerk-Ausrüster.

Der Umgang der Bundesregierung mit dem Unternehmen sei zurückhaltender als der in anderen Ländern. "Wir haben nicht wie die USA gesagt, so, Schluss, alles raus", betonte Bär. Auch die beiden europäischen Lieferanten der Technik für den nächsten Mobilfunkstandards 5G, Ericsson und Nokia, unterhielten Fabriken in China, so Bär. Darüber werde in der öffentlichen Debatte nicht gesprochen. Ein "breites Aufstellen" ist aus ihrer Sicht für Deutschland am besten.

Die USA machen massiv Druck auf westliche Partner, Huawei vom Aufbau des 5G-Netzes auszuschließen. China werde sonst, so das Argument Washingtons, die Technik nutzen, um andere Länder auszuhorchen. Die Bundesregierung hat sich noch nicht endgültig festgelegt, wie sie mit dem Konzern aus dem Reich der Mitte umgeht. Als Ausweg schält sich aber heraus, einen Katalog von technischen Auflagen zu definieren und mit Peking ein Anti-Spionage-Abkommen abzuschließen.

February 28, 2019

