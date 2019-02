Linde AG: Linde erhält zweiten Großauftrag von Praxair zur Lieferung einer Wasserstoffanlage in den USA DGAP-News: Linde AG / Schlagwort(e): Vertrag Linde AG: Linde erhält zweiten Großauftrag von Praxair zur Lieferung einer Wasserstoffanlage in den USA 28.02.2019 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Linde erhält zweiten Großauftrag von Praxair zur Lieferung einer Wasserstoffanlage in den USA - Produktionskapazität von über 190.000 Nm³/h hochreinen Wasserstoff - Anlage wird Teil von Praxairs Wasserstoffversorgungssystem in Louisiana München, 28. Februar 2019 - Der Technologiekonzern The Linde Group hat mit dem US-amerikanischen Industriegaseunternehmen Praxair Inc. einen Vertrag über die Lieferung einer Wasserstoffanlage unterzeichnet. Die neue Anlage wird Teil von Praxairs Wasserstoffversorgungssystem in Louisiana sein. "Wir freuen uns sehr über diesen zweiten bedeutenden Auftrag von Praxair zur Lieferung einer großen Wasserstoffanlage innerhalb weniger Monate", sagte Dr. Christian Bruch, Mitglied des Vorstands der Linde AG und verantwortlich für das Anlagenbaugeschäft des Unternehmens. "Unsere überzeugenden und kundenorientierten Engineering-Lösungen sind die Grundlage dieses Erfolgs." Die Linde Engineering Division ist für das Design und die Lieferung der Ausrüstung für die Kernkomponenten der Wasserstoffanlage verantwortlich. Der Auftrag umfasst im Einzelnen den Dampfreformer, der von der Linde-Tochter Selas Linde in Blue Bell, Pennsylvania, geplant und geliefert wird, die Druckwechseladsorptionsanlage sowie die Abstimmung der Hauptanlage. Die Einheit wird über eine Produktionskapazität von über 190.000 Nm³/h hochreinen Wasserstoff verfügen und zusätzlich auch Dampf erzeugen. Die hochgradig modularisierte Anlage wird eine besonders hohe Zuverlässigkeit und Energieeffizienz gewährleisten. Ihre Inbetriebnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Linde Group hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten. Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com Für weitere Informationen: Media Relations Investor Relations Matthias Dachwald Julia Szeszat Telefon +49.89.35757-1333 Telefon +49.89.35757-1332 Dr. Thomas Hagn Telefon +49.89.35757-1323 Kontakt: Mitteilende Person: Matthias Dachwald, Head of External Communications 28.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Linde AG Klosterhofstraße 1 80331 München Deutschland Telefon: +49.89.35757-01 Fax: +49.89.35757-1075 E-Mail: matthias.dachwald@linde.com Internet: www.linde.de ISIN: DE0006483001, IE00BZ12WP82 WKN: 648300, A2DSYC Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in Hannover, Tradegate Exchange; SIX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 782177 28.02.2019 ISIN DE0006483001 IE00BZ12WP82 AXC0212 2019-02-28/13:01