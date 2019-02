Mainz (ots) -



In der Actionkomödie "Central Intelligence - Zwei Buddies gegen die CIA" geraten die Superstars Kevin Hart und Dwayne Johnson als ehemalige Schulkameraden in ein Spionageabenteuer. Das ZDF zeigt die Free-TV-Premiere am Montag, 4. März 2019, 22.15 Uhr. Regie führte Rawson Marshall Thurber. Der deutsche Schauspieler Thomas Kretschmann ist in einer Nebenrolle zu sehen.



Eine Stadt in Maryland 1996: Calvin Joyner (Kevin Hart), "The Golden Jet" genannt, ist der Liebling des Jahrgangs. 20 Jahre später ist kaum noch etwas von dem Goldjungen vergangener Tage übrig. Karriere hat er nicht gemacht, er ist ein einfacher Buchhalter geworden. Bei einem Klassentreffen sieht Calvin Bob Stone (Dwayne Johnson) zum ersten Mal seit der Schulzeit wieder: Der dicke Junge von einst, der von seinen Mitschülern gemobbt wurde, hat sich zu einem durchtrainierten Muskelpaket entwickelt. Bob, heute CIA-Agent, hat nicht vergessen, dass Calvin ihm einst in einer sehr peinlichen Situation zur Seite stand. Um einen Verräter innerhalb des Geheimdienstes zu entlarven, benötigt Bob Calvins Hilfe. Der brave Buchhalter ahnt nicht, auf welchen Höllenritt er sich einlässt.



