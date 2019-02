IRW-PRESS: True Leaf Medicine International Ltd.: True Leaf meldet drittes Quartal mit Rekordumsätzen in Folge

True Leaf meldet drittes Quartal mit Rekordumsätzen in Folge

Im 3. Quartal wurde ein Wachstum von 145 Prozent gegenüber Vorjahr und damit die bisher besten Quartalszahlen des Unternehmens verzeichnet

VERNON, BC - 28. Februar 2019 - True Leaf Medicine International Ltd. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, hat seine bisher stärksten Umsatzzahlen für den dreimonatigen Zeitraum zum 31. Dezember 2018 bekannt gegeben.

Die Einnahmen stammen aus dem weltweiten Verkauf der gesetzeskonformen Hanfprodukte des Unternehmens für Haustiere. Der Produktumsatz belief sich auf 652.370 CAD. Damit verzeichnet das Unternehmen das dritte Rekordquartal in Folge.

Die Einnahmen für den neunmonatigen Zeitraum zum 31. Dezember 2018 beliefen sich auf 1.715.775 CAD und stiegen damit um 69 Prozent gegenüber dem neunmonatigen Vergleichszeitraum im Vorjahr, in dem Einnahmen von 1.016.667 CAD verzeichnet wurden.

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Europa steuerte 291.437 CAD zu den Gesamteinnahmen für diesen neunmonatigen Zeitraum bei. Dies entspricht einem Anstieg von 167 Prozent gegenüber 109.030 CAD im selben Zeitraum im vorangegangenen Jahr.

Das Umsatzwachstum wurde vor allem durch die Investition des Unternehmens in sein internationales Vertriebsteam getragen, das zur Expansion der Abteilung True Leaf Pet in neue Märkte beitrug. Die True Hemp-Produktlinie des Unternehmens aus funktionellen Kausnacks, Zahnpflegesticks und Nahrungsergänzungsmittel auf Ölbasis für Hunde und Katzen ist mittlerweile in 2.800 Ladengeschäften weltweit erhältlich, unter anderem in Filialen von Pets Supplies Plus (USA), PetSmart Canada und Pets Corner UK. Haustierhalter können die Produkte von True Leaf Pet auch im Internet unter www.trueleaf.com kaufen.

True Leaf legte 2018 mit einem Rekordumsatzwachstum, einer Steigerung unserer globalen Einzelhandelspräsenz um 55 Prozent und mehreren beachtlichen Neueinstellungen ein beeindruckendes Finish hin, sagt Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Wir weisen damit im Vorfeld einer der bislang größten Ankündigungen für unsere Marke eine starke Dynamik auf. Wir freuen uns darauf, die Transformation - oder True Leaf 2.0 - nächsten Monat mit unseren Aktionären, Kunden und der globalen Haustierbranche zu teilen.

Wichtige Finanzergebnisse des 3. Quartals 2019

Für den dreimonatigen Zeitraum zum 31. Dezember 2018

- Der Umsatz von True Leaf belief sich im 3. Quartal auf einen Rekordwert von 652.370 CAD, was einem Anstieg von 145 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 265.555 CAD entspricht. Dies ist das dritte Rekordquartal in Folge.

- Das Unternehmen gab bekannt, dass es hinsichtlich des True Leaf Campus, seiner Cannabisanbau- und -produktionsanlage in Lumby (British Columabia), umfangreiche Fortschritte erzielt hat. Die Belegung erfolgt voraussichtlich im Februar 2019 und die Anlage wird im Frühjahr zur endgültigen Inspektion bereit sein.

- True Leaf erweiterte seine globale Einzelhandelspräsenz auf 2.800 Ladengeschäfte weltweit. Außerdem teilte das Unternehmen mit, dass es mit dem Start von E-Commerce-Direktverkaufsstellen im Vereinigten Königreich, Frankreich und Deutschland mehr Kunden im Internet erreicht.

- True Leaf brachte seine erste speziell für Katzen entwickelte Produktlinie auf Hanfbasis auf den europäischen Markt.

- True Leaf startete mit seinem Partner, der Kreativagentur Rozaay Management, ein Markenbotschafterprogramm für Profisportler und Influencer, die Haustiere lieben.

- True Leaf spendete 10.000 USD an die Hemp Feed Coalition, um ihre Bemühungen um ein Engagement der U.S. Food and Drug Administration (FDA) für neue Anwendungen von Hanf bei Haustieren voranzutreiben.

Jüngste Entwicklungen

Wichtige Ereignisse im Anschluss an das 3. Quartal 2019

- True Leaf gab die Ernennung von einem ehemaligen Senior VP von Petco, Jodi Watson, als Vice-Chair in sein Board of Directors bekannt.

- Das Unternehmen gab bekannt, dass seine True Hemp-Produktlinie in Kürze in den Filialen von Arcaplanet in Italien erhältlich sein werden, wodurch seine gesamte Einzelhandelspräsenz auf 1.000 Ladengeschäfte in ganz Europa ausgedehnt wird.

- True Leaf gab bekannt, dass es mit The Lind Partners, einem institutionellen Fondsmanager mit Sitz in New York, eine Finanzierungsvereinbarung über eine Wandelanleihe mit einem Bruttoerlös von 4,5 Millionen Dollar abgeschlossen hat.

- Die Aktien von True Leaf wurden unter dem Kürzel TRLFF in den Handel im OTCQX Best Market der OTC Markts Group hochgestuft.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Begleitunterlagen, der Managements Discussion and Analysis des Unternehmens, für den dreimonatigen Zeitraum zum 31. Dezember 2018, die auf der Website des Unternehmens unter ir.trueleaf.com veröffentlicht wurden.

Über True Leaf

True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

