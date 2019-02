FRANKFURT (Dow Jones)--In der Debatte um die Abgasbelastung durch Verkehr hat die EU-Generalanwältin eine Lanze für betroffene EU-Bürger gebrochen. Danach sollen diese das Recht haben, von Gerichten in den Mitgliedsländern fundiert klären zu lassen, ob ortsfeste Messstationen im Einklang mit der EU-Richtlinie für Luftqualität aufgestellt sind.

Nach dem Schlussantrag von Generalanwältin Juliane Kokott in einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof sind die innerstaatlichen Gerichte verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die zuständigen Behörden mit der Standortwahl von Messstationen dem angestrebten Schutz von Leben und Gesundheit tatsächlich gerecht werden. Die Standortwahl müsse insbesondere wissenschaftliche Kriterien entsprechen. Die Gerichte könnten Städte und Gemeinden auf dieser Basis verpflichten, an bestimmten Stellen Messstationen zu errichten oder die passenden Standorte zu ermitteln.

Zur Beurteilung der Grenzwerte in einer Stadt oder Region reicht es aus Sicht der Generalanwältin nicht aus, Mittelwerte aus verschiedenen Messergebnissen zu bilden. Vielmehr sehe die Richtlinie vor, ortsfeste Messstationen vorrangig dort aufzustellen, wo die Menschen den höchsten Konzentrationen von Schwefeldioxid, Stickstoffoxiden, Partikeln, Blei, Benzol und Kohlenmonoxid ausgesetzt sind.

In Deutschland haben Gerichte aufgrund von Messergebnissen bereits Fahrverbote verhängt. Zunehmend gibt es aber auch Streit um die richtigen Standorte für Messstandorte. Die Deutsche Umwelthilfe sieht sich durch das Gutachten der Generalanwältin bestätigt. Kokott habe die Richtigkeit der Luftqualitätsmessungen an den für Menschen am stärksten mit dem Dieselabgas Stickstoffdioxid belasteten Orten in deutschen Städten bestätigt, sagte Umwelthilfe-Chef Jürgen Resch der Zeitung Rheinische Post.

Im vorliegenden Fall hatte ein Brüsseler Gericht um eine Auslegung des Unionsrechtes gebeten. In der belgischen Hauptstadt streiten Bürger mit den zuständigen Behörden über die Frage, ob ein ausreichender Luftreinhalteplan erstellt worden ist.

Das Votum der Generalanwältin ist für den Gerichtshof nicht bindend, in vielen Fällen folgt es ihm aber in seiner Entscheidung.

