Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carrefour nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Das vom Handelskonzern vorgelegte Zahlenwerk für 2018 sei gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit) habe das Brasilien-Geschäft die sehr schwache Entwicklung in Frankreich ausgeglichen. Er hob zudem das deutlich angehobene Kosteneinsparungsziel von Carrefour hervor./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / 07:59 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-02-28/13:28

ISIN: FR0000120172