Mit dem Segment Gay & Lesbian Travel ist die ITB Berlin Vordenker und präsentiert heute weltweit das größte Angebot auf einer Reisemesse. Daher richtet die ITB Berlin in diesem Jahr erstmals eine LGBT+ Leadership Summit aus, zu dem wir herzlich einladen.



Führende Experten aus dem Bereich Wirtschaft, Politik und Tourismus präsentieren und diskutieren über die unterschiedlichen Lebensbedingungen der LGBT+ Community weltweit.



Eine Studie der Unternehmensberatung Accenture führt vor Augen, wie sinnvoll gelebte Diversity Strategien zur Steigerung der Lebensqualität der Allgemeinheit beitragen.



Und es wird gezeigt welche Rolle der LGBT+ Tourismus hierbei spielt.



Im Anschluss an die Veranstaltung lädt die Pink Pillow Berlin Collection zum ITB Brunch ein.



LGBT+ Leadership Summit Samstag, 9. März 2019 09.00 - 10.00 Uhr: Registrierung und Einlass 10.00 - 12.30 Uhr: Präsentation und Podiumsdiskussion 12.30 - 14.30 Uhr: Pink Pillow ITB Brunch



City Cube Berlin, Raum M1-M3, Level 3



Alle Besucher, die über keine gültige Eintrittskarte für die ITB Berlin am Veranstaltungstag verfügen, bekommen im Anschluss an die Veranstaltung eine kostenlose Eintrittskarte.



Am Nachmittag sind alle Teilnehmer herzlich eingeladen zur



50TH STONEWALL ANNIVERSARY PARTY



mit Pink Pillow Rainbow Kuchen, Thai Drag Show & Argentinischer Queer Tango



Halle 21b, LGBT+ Travel Pavilion 16.00 - 18.00 Uhr



Organisatorischer Hinweis:



Wenn noch keine Akkreditierung oder Zugangsberechtigung für die ITB Berlin vorliegt, wird darum gebeten, dass Teilnehmer sich an einem Counter im Eingangsbereich CityCube registrieren. Nach Vorlage einer Visitenkarte oder eines Ausweisdokumentes erhalten die Teilnehmer ein Ticket. Damit kann der LGBT+ Leadership Summit im CityCube, Raum M1-M3, kostenlos besucht werden.



