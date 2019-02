Nach dem gestrigen EUR/USD Pullback nahmen die Gebote am Donnerstag zu und so konnte in der vergangenen Stunde das 3-Wochenhoch erreicht werden. Der starke Rückgang der US Treasury Anleiherenditen bot dem US-Dollar keine Unterstützung, was der wichtigste Faktor ist, warum das Paar seit der frühen europäischen Sitzung steigen konnte. Der heutige Aufwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...