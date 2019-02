Mit den neusten Versionen von Instant 3Dhub und Visionlib lassen sich Augmented-Reality-Anwendungen in der Cloud (Software as a Service) ausführen. Eine aufwendige und oft manuelle Reduktion der CAD-Daten entfällt. Die CAD-Daten bleiben in der Infrastruktur des Industrieunternehmens gespeichert, während nur die für die aktuelle Visualisierung relevanten Daten in Echtzeit auf die Mobilgeräte (zum Beispiel Smartphone, Datenbrille) übertragen werden. Die Forscher des Fraunhofer IGD wollen so den routinemäßigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...