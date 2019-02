IRW-PRESS: High Hampton Holdings Corp.: High Hampton Holdings unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung mit der kalifornischen 2083 Group

High Hampton Holdings unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung mit der kalifornischen 2083 Group

- 40%-ige Beteiligung mit dem Recht, zusätzliche Anteile zu erwerben

- Datenanalyse-Möglichkeiten

- Medien- und Marken-Expertise

- Lieferungsmöglichkeiten im gesamten Bundesstaat

28. Februar 2019 - Toronto, ON - High Hampton Holdings Corp. (CSE: HC) (FWB: 0HCN) ("High Hampton" oder das "Unternehmen") freut sich mitteilen zu können, dass es eine verbindliche Absichtserklärung ("Letter of Intent - LOI") für eine strategische Minderheitsbeteiligung an der 2083 Group, Inc. ("2083 Group") unterzeichnet hat, einem Wegbereiter in Kaliforniens wachsenden Cannabis-Markt, welcher am besten für seine Speedweed-Lieferplattform und Lieferdienste, eine zentrale Marke im Cannabisbereich, bekannt ist.

Die strategische Partnerschaft bietet High Hampton die Möglichkeit, auf Marktdaten zuzugreifen, die Ansprüche der Konsumenten zu verstehen und Produkte und Marken zu entwickeln, um diesen sich entwickelnden Ansprüchen in Echtzeit nachzukommen. Wie kürzlich bekanntgegeben, wird High Hampton ein Vorläufer für Marken und Distribution im kalifornischen Cannabis-Sektor und an jedem Schritt in der Cannabis-Lieferkette beteiligt sein, von der Sortenentwicklung und dem -anbau über Produktentwicklung, Herstellung, Großhandelsvertrieb und Einzelhandel mittels einer robusten Lieferplattform.

Die Investition ermöglicht es der 2083 Group, die Einführung ihres Lieferdienstes in Süd- und Nordkalifornien zu beschleunigen und ihre Medienplattform zu erweitern, um aufstrebende Marken zu entwickeln und voranzubringen. Des Weiteren ermöglichen die Produktionskapazitäten von High Hampton der 2083 Group, die Produktentwicklung des Unternehmens beeinflussen, um sich den Markttrends anzupassen.

High Hamptons CEO Gary Latham kommentiert:

Diese Verbindung mit der 2083 Group und SpeedWeed wird von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, unsere Marken und Produkte auf der Grundlage dauerhafter Kundenbeziehungen zu beeinflussen, die 2083 durch ihre Lieferdienste und Markenentwicklung aufbauen. 2083 Group und Speedweed sind Ikonen im legalen Cannabis-Markt in Kalifornien und verfügen über eine unübertroffene Markenwiedererkennung. Sie haben diesen It -Faktor in unserem Bereich und verbinden eine hochmoderne Software-Plattform mit politischer Klugheit und einer gesunden Portion Hollywood-Flair.

Mit dem Beginn als ein zukunftsweisender Akteur im Lieferbereich vor 8 Jahren, hat die 2083 Group einen komplexen rechtlichen Rahmen navigiert und eine Software-Plattform aufgebaut, mit der Marken und Einzelhandel die Produkte liefern können, die die Konsumenten wollen, zur gewünschten Zeit und am gewünschten Ort. Durch das Potential, Kunden in ganz Kalifornien zu bedienen, wird die 2083 Group eine unvergleichliche Sicht auf die Interessen und Wünsche der Verbraucher haben. Nun kann High Hampton seine Produktionskapazitäten für die 2083 Group nutzen, um die Produkte zu entwickeln, die diese Wünsche erfüllen. Das ist die Art von Beziehung, die eine wahre strategische Partnerschaft definiert.

A.J. Gentile, CEO der 2083 Group, fügt hinzu:

"Diese Partnerschaft mit High Hampton ermöglicht es beiden Unternehmen, Ressourcen zu bündeln und das weiter auszuführen, was wir jeweils bereits gut machen und in Zusammenarbeit. Unser Cannabis Lieferdienst "SpeedWeed" verfügt über eine Datenbank mit mehr als 200.000 Kunden und wächst rapide mit neuen Einzelhandelspartnern, die wir der Plattform hinzufügen. Wir haben vor kurzem mit dem Bau eines neuen Soundstage- und Sendestudios begonnen. Außerdem haben wir mehrere Star-Marken, die in Produktion gehen.

High Hampton bietet Fähigkeiten, die in der neu regulierten kalifornischen Cannabis-Industrie schwer zu finden sind: lizenzierter Anbau, Herstellung und Distribution, betrieben unter erfahrenem und umsichtigen Management. Mit der Unterstützung von High Hampton können wir jetzt unsere Vision verwirklichen und unsere Präsenz in Kalifornien ausbauen, um bis 2021 rund 350 Ausgabestellen zu bedienen und neue Regionen in ganz Nordamerika zu erschließen.

Unter den Bedingungen des LOI haben High Hampton und 2083 Group dem folgenden zugestimmt:

- High Hampton stimmte der Bereitstellung eines besicherten Darlehens (das Darlehen) für die 2083 Group in Höhe von 500.000 USD zu. Das Darlehen wird mit einem jährlichen Zinssatz von 7% verzinst und ist innerhalb von 12 Monaten ab dem Datum des Vorschusses zur Zahlung fällig und zahlbar, sofern sich die Parteien nicht einigen, diesen Zeitraum zu verlängern. Falls High Hampton und die 2083 Group bis zum 15. April 2019 (oder einem anderen von den Parteien gemeinsam vereinbarten Termin) eine endgültige Vereinbarung (wie nachstehend definiert) eingehen, wird das Darlehen in 7,69% der ausstehenden und ausgegebenen Stammaktien der 2083 Group (die 2083-Aktien) umgewandelt.

- High Hampton und die 2083 Group gehen eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme von 32,31% der ausgegebenen und ausstehenden 2083 Aktien durch High Hampton zu einem Kaufpreis von USD 2.100.000 ein.

- Integration von Back-Office-Funktionen zur Unterstützung der Geschäftsbereiche beider Unternehmen die nicht in direktem Zusammenhang mit Cannabis stehen.

- Gegenseitige Ernennung eines Mitglieds in den Vorstand von High Hampton und den Vorstand der 2083 Group.

Über 2083 Group, Inc.

Die 2083 Group besitzt und betreibt eine Reihe von verbraucherorientierten Unternehmen im Cannabis-Bereich.

- "SpeedWeed" ist einer der größten Cannabis-Lieferdienste in Kalifornien in der am schnellsten wachsenden Industrie Amerikas, und wurde zu einem Synonym für den legalen Cannabis-Lieferdienst auf Abruf, welcher eine rapide wachsende Datenbank von 200.000 Verbrauchern in ganz Kalifornien bedient.

- "Verdalink" entwickelt proprietäre Softwarelösungen für die Cannabisbranche, darunter Bestell-Routing, Logistik, GPS-Fahrer-Tracking in Echtzeit, Bestandskontrolle, Geofencing von Kunden und Marketingfunktionen kombiniert in einer einzigen Plattform.

- "The Joint Studios, Inc." ist eine Medienproduktionsanlage im Herzen von Hollywood, die über 40 Live- und aufgezeichnete Shows produziert und Inhalte über Sirius-XM, Cumulus Networks, iHeartRadio, Premiere, The World Famous Comedy Store und All Things Comedy bereitstellt und vertreibt.

- "SW Celebrity, LLC" entwickelt von Stars empfohlene Cannabis-Marken und -Produkte, verbindet Cannabis-Marken mit Prominenten und Einflussnehmern, die diese Produkte über ein umfangreiches Netzwerk von Live-Locations und mit Hilfe von in Studios produzierten Inhalten bewerben.

Innovative Technologie, Unterstützung durch Prominente, politischer Aktivismus, Branchenführerschaft und Besessenheit mit Kundenzufriedenheit haben die 2083 Group zu einem der spannendsten Cannabisunternehmen der Branche gemacht. Weitere Informationen finden Sie unter 2083group.com.

Über High Hampton Holdings Corp

High Hampton Holdings Corp. ist ein in Kanada ansässiges Investmentunternehmen im Cannabisbereich, welches sich zu einem echten vertikalen Integrator im legalen kalifornischen Cannabissektor entwickelt hat und sowohl den Freizeitgebrauchs- als auch den Wellnessmarkt bedient. Die US-Beteiligungen des Unternehmens umfassen Vermögenswerte, die als vertical stack aufgestellt sind, einschließlich einen Vertriebsarm mit BRAVO DISTRO, Branding & Verpackung, Herstellung und Verarbeitung durch MOJAVE JANE und CALIGOLD sowie dem Anbau basierend auf dem eigenen Produktionsbedarf durch COACHELLAGRO und 420 REALTY. High Hampton betreibt lizenzierte strategische Standorte innerhalb des Bundesstaates und nutzt sein Marken-fokussiertes Geschäftsmodell, um nachhaltige Gewinne zu erzielen und Qualitätsprodukte von anerkannten Marken zu liefern.

