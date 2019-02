Berlin (ots) - Zum Gesetzesentwurf zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung (FuE) sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Einführung ist überfällig"



"Die Einführung einer steuerlichen FuE-Förderung ist überfällig. Es ist absolut richtig, dass die Bundesregierung schon ab 2020 eine steuerliche FuE-Förderung für alle Unternehmen einführen will. Darauf haben unsere Unternehmen lange gewartet.



Der Einstieg in diese Förderung, die alle Unternehmen unabhängig von ihrer Größe einbezieht, ist ein wichtiges Signal für den Standort. Sie ist international bewährt, effizient und unbürokratisch.



Eine 25-prozentige Förderung für alle Unternehmen auf Basis der FuE-Personalkosten ist das richtige Instrument. Damit kommt die Bundesregierung ihrem Ziel, 3,5 Prozent des BIP in FuE zu investieren, einen guten Schritt näher.



Eine Begrenzung der Förderung auf vier Jahre ist nur ein erster Schritt: Eine durchschlagende innovationspolitische Wirkung ergibt sich nur durch eine langfristige Perspektive."



OTS: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6570 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6570.rss2



Pressekontakt: BDI Bundesverband der Dt. Industrie Presse und Öffentlichkeitsarbeit Breite Straße 29 10178 Berlin Tel.: 030 20 28 1450 Fax: 030 20 28 2450 Email: Presse-Team@bdi.eu Internet: http://www.bdi.eu