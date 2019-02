Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Ankündigung von Investitionen von 120 auf 105 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach dem jüngsten Kurssturz infolge der Ankündigungen des Konsumgüterherstellers werde die Aktie mit dem 25-fachen des für 2019 erwarteten Gewinns gehandelt, nachdem sie selbst während der Restrukturierungsphase 2010/2011 mit sinkenden Umsätzen und Gewinnen im Bereich des 24- bis 28-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt worden sei, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Somit sollte das Papier sich in der Nähe seines Bewertungstiefs befinden, zumal aktuell die Zinsen niedrig seien und die Erlöse noch immer zulegten. Deshalb rate er weiter zum Kauf, auch wenn er seine Margenerwartungen drastisch gekürzt habe./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-02-28/14:32

ISIN: DE0005200000