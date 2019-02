Die LBBW konnte den Gewinn 2018 steigern. Die Landesbank beteiligt sich zwar an der Rettung der NordLB, hält aber nichts von einer Großfusion.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) will bei einem von Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis vorgeschlagenen Mega-Institut nicht mitmachen - zumindest nicht aktuell. Er habe bislang noch kein überzeugendes Argument für ein solches Spitzeninstitut des öffentlich-rechtlichen Bankensektors gehört, das im Interesse der Träger der LBBW sei, sagte deren Vorstandschef Rainer Neske am Donnerstag in Stuttgart.

Sein Ziel sei es, "diese Bank weiterzuentwickeln, aber immer offen zu sein" für neue Optionen. Zwei der drei Träger der größten deutschen Landesbank, das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart, hatten sich zuletzt klar gegen den Plan von Schleweis gestellt. Die Sparkassen im Südwesten sind offener.

Schiere Größe sei für eine Bank keineswegs immer von Vorteil und schon gar kein Selbstzweck, erklärte Neske, der vor seinem Wechsel nach Stuttgart das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank geleitet hatte. Nach der Privatisierung der HSH im Norden und der Rettung der NordLB in Hannover hätten die drei verbliebenen ...

