10 Fragen an ... Angelika Kramer, Trend, siehe auch https://www.extradienst.at/ed-votings/journalistenwahl-2018/wirtschafts-journalisten 1) Beschreiben Sie sich bitte mit drei Worten:Ehrgeizig, Ungeduldig, Humorvoll2) Was war das grösste Risiko, das Sie jemals eingegangen sind? zu heiraten3) Wofür würden Sie Ihren letzten Cent ausgeben? für mein Kind4) Was war Ihre erste Wertpapiertransaktion? der Kauf von Telekom Austria-Aktien5) Wenn Sie nicht in der Finanzbranche tätig wären, wo dann?als Richterin6) Mit welcher Person würden Sie gerne einen Tag verbringen oder sogar tauschen?mit George Clooney würde ich gerne einen Tag verbringen, mit seiner Frau würde ich gerne tauschen7) Sind Sie eher ein Print- oder ein Online-Typ? ganz klar: Print8) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...