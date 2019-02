Die Fabasoft AG hat die Konzern-Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2018/2019 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse stiegen auf 29,9 Mio. Euro (vs. 24,1 Mio. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018), das EBITDA verbesserte sich auf 8,3 Mio. Euro (vs. 5,3 Mio.), das EBIT konnte auf 6,4 Mio. Euro verbessert werden (vs. 4,0 Mio. Euro). Der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit liebt bei 8,1 Mio. Euro (vs. 2,9 Mio.), der Bestand der liquiden Mittel bei 30,7 Mio. zum 31. Dezember 2018 ( 27,5 Mio. zum 31. März 2018)

Den vollständigen Artikel lesen ...