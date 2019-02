Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Engie nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Neben den Resultaten des Energiekonzerns bezog Analyst Aymeric Parodi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Stellung zu Medienberichten über eine mögliche Aufspaltung. Sollte sich dies als neue Strategie bewahrheiten, könnte dies positiv für die Aktie sein./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 09:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-02-28/14:50

ISIN: FR0010208488