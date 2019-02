ANDOVER, Mass., Feb. 28, 2019, Inc. (Nasdaq: CASA), ein führender Anbieter von konvergenten Breitband-Technologielösungen für Mobil-, Kabel- und Festnetze, hat heute seine neue Apex 5G Metro Radio Access Network (RAN)-Lösung angekündigt - die erste 5G/New Radio (NR)-Lösung von Casa, die virtualisierte disaggregierte und verteilte sowie All-in-One-Bereitstellungsoptionen unterstützt.

Das Apex 5G Metro von Casa ist ein leistungsstarker 4T4R-Funksender/-empfänger (4 Sendekanäle/4 Empfangskanäle), der für die Herausforderungen in Bezug auf Netzabdeckung und -kapazität in dicht besiedelten städtischen und vorstädtischen Gebieten entwickelt wurde, wo zahlreiche NR- und LTE-Geräte vorhanden sind. Im Gegensatz zu Makrozellen, die an herkömmlichen Standorten für Sende-/Empfangstürme installiert sind, kann das Apex 5G Metro auch auf der Straße kostengünstig eingesetzt werden, wie z. B. an Strommasten, Dächern und Laternenmasten. Dadurch werden die Kosten eines herkömmlichen Standorts für Makrozellen reduziert.

Das All-in-One-Paket des Apex 5G Metro umfasst eine BBU (Baseband Unit) und RRU (Remote Radio Unit) mit flexiblen externen Antennenkonfigurationen. Außerdem werden von O-RAN definierte offene Schnittstellen für zentralisierte und virtualisierte RAN-Bereitstellungen unterstützt, insbesondere für Split 2 und Split 7.

Mit der 5G Metro können Mobilfunkanbieter zunächst LTE bereitstellen, um dann kostengünstig zu NR wechseln. Zunächst wird das Apex 5G Metro Sub-6-GHz-Bänder unterstützen, mit einer Erweiterung auf Systeme im Millimeterwellenbereich in naher Zukunft.

"Casa liefert Lösungen, mit denen unsere Kunden einen Schritt voraus sind, und eröffnet Möglichkeiten für neue Netzdienste", sagte Jerry Guo, CEO von Casa Systems. "RAN-Lösungen müssen für den Markt geeignet sein. Immer mehr Mobilfunkanbieter wenden sich an Casa Systems, um innovative Lösungen wie unser neues Apex 5G Metro zu erhalten, das ihre einzigartigen Anforderungen an Bereitstellung und Leistung erfüllt."

Das Apex 5G Metro ist die neueste Erweiterung der End-to-End-RAN-Lösungssuite von Casa Systems, die das Apex RAN-Portfolio von Lifestyle-, Enterprise- und Strangzellen sowie das Axyom Element Management System und das virtualisierte Axyom Small Cell Core umfasst. Das Apex 5G Metro wird im zweiten Halbjahr 2019 für Labor- und Feldversuche verfügbar sein.

Lernen Sie das neue Apex Metro 5G auf dem MWC 2019 in Barcelona kennen

Das Apex 5G Metro wird am Stand von Casa (Halle 3, Stand 3B10) auf dem Mobile World Congress präsentiert, der diese Woche in Barcelona, Spanien, stattfindet.

Über Casa Systems, Inc.

Casa Systems, Inc. (Nasdaq: CASA) ist ein Anbieter von konvergenten Breitband-Technologielösungen, die Mobilfunk-, Kabel- und Festnetzdienstanbieter dabei unterstützen, den wachsenden Bedarf an Gigabitbandbreite und -dienstleistungen zu erfüllen. Unsere Suite von verteilten und virtualisierten Lösungen für feste und mobile 5G-Ultra-Breitbandnetze ist auf Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit ausgelegt. Casa ist in über 70 Ländern vertreten und zählt mehr als 450 Tier 1- als auch regionale Dienstanbieter auf der ganzen Welt zu seinen Kunden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.casa-systems.com .

KONTAKTINFORMATIONEN: