Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Während der MWC19 stellte

Huawei das Einsteiger-All-Flash-Speichersystem OceanStor Dorado3000

V3 und den Midrange- und High-End-All-Flash-Speicher OceanStor Dorado

Non-Volatile Memory Express (NVMe) vor. Die Lösungen zeichnen sich

durch hervorragende Leistung, umfassende Funktionen der

Unternehmensklasse und hohe Effizienz aus. Die Speichersysteme

erfüllen die Anforderungen von Datenbanken, Virtual Desktop

Infrastructure (VDI), Virtual Server Infrastructure (VSI) und anderen

Szenarien. Sie ermöglichen es Rechenzentren von Kunden aus den

Bereichen Finanzwesen, Fertigung und Telekommunikation, in das

All-Flash-Zeitalter vorzustoßen.



Für Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, ihre

Infrastruktur zukunftssicher zu machen. Aus diesem Grund setzen sie

den All-Flash-Speicher ein, der ihren sich schnell entwickelnden

Geschäftsanforderungen gerecht wird. Seit der Markteinführung der

All-Flash-Speicher-Serie OceanStor Dorado V3 im Jahr 2016 erfreut

sich der All-Flash-Speicher von Huawei einer breiten Marktakzeptanz.

Laut der Gartner-Statistik 2018 Q3[1] erzielte Huawei die höchste

Umsatzwachstumsrate im globalen All-Flash-Markt. Der Huawei OceanStor

Dorado V3 Midrange- und High-End-All-Flash-Speicher (einschließlich

OceanStor Dorado5000 V3, OceanStor Dorado6000 V3 und OceanStor

Dorado18000 V3) ist der branchenweit erste Speicher, der die

NVMe-Architektur vollständig unterstützt. NVMe ermöglicht eine

schnellere Kommunikation zwischen Solid-State Drives (SSDs) und einem

Hostsystem und bietet eine deutliche Verkürzung der Latenzzeiten,

damit Kunden von qualitativ hochwertigen Datenservices profitieren

können. Als schnellster All-Flash-Speicher erreicht der OceanStor

Dorado Midrange- und High-End All-Flash-Speicher die branchenweit

kürzeste Latenzzeit von 0,3 Millisekunden.



Der heute vorgestellte OceanStor Dorado3000 V3 nutzt die

branchenführende FlashLink®-Technologie, um eine stabile Leistung

auch zu Spitzenzeiten zu gewährleisten. Der intelligente

Multiprotokoll-Schnittstellenchip unterstützt branchenführende

32-Gbit/s-FC- und 100-GE-Frontend-Protokolle, während der

intelligente Baseboard Management Controller (BMC) von Huawei CPUs,

Speicher und andere Komponenten einheitlich verwaltet, um die

Wiederherstellungszeiten von zwei Stunden auf zehn Minuten zu

verkürzen.



Der OceanStor Dorado3000 V3 mit umfassenden Funktionen der

Unternehmensklasse nutzt das globale Wear-Leveling und patentierte

Anti-Wear-Leveling-Technologien von Huawei, um eine hohe

SSD-Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die innovative

RAID-TP-Technologie toleriert den gleichzeitigen Ausfall von drei

SSDs. Die Gateway-freie Aktiv-Aktiv-Lösung sorgt für eine

Verfügbarkeit von 99,9999 Prozent. Darüber hinaus ermöglicht die

Converged Data Management (CDM)-Lösung cloudfähige, Gateway-freie

Disaster Recovery (DR) und Backups sowie die Wiederherstellung von

Cloud-Diensten innerhalb von Minuten. Eine hohe Verfügbarkeit der

Dienste wird durch mehrere Technologien für Zuverlässigkeitsschutz

gewährleistet.



Der OceanStor Dorado3000 V3 nutzt auch branchenführende

Inline-Deduplizierungs- und Kompressionstechnologien, um die Kosten

für Energieverbrauch, Kühlung, Verwaltung und Wartung und damit die

Gesamtkosten um 65 Prozent zu senken. Auf diese Weise können Kunden

die Kosten bei der Bereitstellung von Geräten in großem Maßstab

deutlich senken.



Darüber hinaus ist der OceanStor Dorado3000 V3 mit mehr als 300

gängigen Speichergeräten sowie 98 Prozent der IT-Infrastruktur der

Branche kompatibel, ohne dass bestehende Dienste geändert werden

müssen. Es ermöglicht ein reibungsloses Upgrade, vereinfacht die

Betriebsabläufe und beschleunigt die Transformation von

Rechenzentren.



William Dong, Direktor der Abteilung Enterprise Data Center

Marketing & Solution Sales, Huawei Enterprise Business Group,

erklärte: "Huawei verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der Forschung

und Entwicklung von Speichertechnologien. Wir haben diese

umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung des Einstiegsmodells

OceanStor Dorado3000 V3 genutzt, damit Unternehmen von einer

All-Flash-Plattform mit einem niedrigen Einstiegspunkt profitieren

können, ohne an Leistung und Skalierbarkeit einzubüßen. Wir haben

All-Flash-Speicher eingesetzt, um Kunden in vielen Branchen beim

Aufbau effizienter Datenspeichermöglichkeiten zu unterstützen. Wir

arbeiten an weiteren Innovationen, um ihre ständig steigenden

Speicheranforderungen zu erfüllen."



Quelle 1: Gartner, Market Share, External Storage Systems, All

Countries, 3Q 2018 Update



