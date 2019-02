(neu: Aussagen von Freenet, Analystenkommentar und Kursentwicklung)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Einen Kursverlust von mehr als acht Prozent haben die Aktien von Freenet am Donnerstag zum Großteil wieder aufgeholt. Die schweizerische Freenet-Beteiligung Sunrise Communications will den Kontrahenten UPC Schweiz für 6,3 Milliarden Franken übernehmen. Dem Mobilfunkanbieter Freenet gehört knapp ein Viertel von Sunrise. Am Markt fürchteten Anleger zunächst, dass sich Freenet an der Finanzierung des Milliarden-Deals beteiligen könnte.

Danach sieht es nun aber wohl nicht mehr aus. "Ein Zusammengehen von Sunrise und UPC ergibt für uns grundsätzlich viel Sinn", sagte Freenet-Finanzchef Ingo Arnold der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Die gerade veröffentlichte Transaktionsstruktur scheint den Verkäufer jedoch nicht ausreichend an den Risiken zu beteiligen." Durch eine Fusion der beiden Unternehmen sei möglicherweise eine bessere Verteilung der Risiken möglich. Freenet trage gerne zu einer wertschaffenden Struktur bei. "Dabei sind wir nicht bereit, unser eigenes Investment zu erhöhen", sagte Arnold.

Nach den anfangs herben Kursverlusten lagen die Papiere des Telekom- und TV-Anbieters zuletzt noch mit 2,6 Prozent im Minus. Hier erwiesen sich womöglich die Prognosen des Unternehmens für das laufende Jahr als belastend. Analyst Thomas Hofmann von der Landesbank Baden-Württemberg sprach von "leicht enttäuschenden Ergebnisaussichten". Umsatz und Ergebnis sollen im laufenden Jahr stagnieren. Der Experte reduzierte daraufhin die Gewinnschätzung je Aktie für 2019.

Analyst Ulrich Rathe vom US-Broker Jefferies sprach mit Blick auf das Schlussquartal 2018 von Freenet von einem "komplizierten Quartal". Das Segment Mobilfunk habe sehr schlecht abgeschnitten. Das TV-Geschäft sei hingegen beträchtlich besser gelaufen als angenommen. Die Prognosen für das laufende Jahr deckten sich mit den Erwartungen des Marktes./bek/gl/stw

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0Z2ZZ5

AXC0279 2019-02-28/15:45